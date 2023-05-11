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數位身分證10億全民買單？唐鳳：未來由個資保護委員會審議

▲數位身分證中止10億花費全民買單？數位部長唐鳳今（11）日表示，是否繼續推動要由「個人資料保護委員會」進行審議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.11）
▲數位身分證中止10億花費全民買單？數位部長唐鳳今（11）日表示，是否繼續推動要由「個人資料保護委員會」進行審議。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.11）

記者李琦瑋／台北報導

行政院會前年1月決議，暫停數位身分證換發作業，主因為資安爭議難以繼續推動，若與廠商協商破局，約10億元費用將由全民買單。數位發展部長唐鳳今（11）日表示，外界對於數位身分證的資安疑慮不在卡片本身，而是後端政府交換資料時的資安問題，擔憂卡片推出後，讓蒐集個資變得更容易，數位部明年底前會在全國個資的A級機關完備資安機制，至於是否繼續推動數位身分證，則由未來將成立的「個人資料保護委員會」審議。

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立法院交通委員會今天邀請數位部、財政部、國家科學及技術委員會就「網路報稅、ChatGPT等使用率高，數位發展部如何協助使用者防止資安外洩」進行專題報告，並備質詢。

唐鳳在會前受訪表示，數位身分證中止，有問題的不是卡片，而是後端的個資互相交換部分，牽涉到數位部正在進行的全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制。

唐鳳說，民間、憲法法庭皆認為個資議題要有獨立機關，來去監督後端資料使用，這部分國發會已提出個資法修法，成立「個人資料保護委員會」，確立個資監督走向獨立機關化，接下來會在立院支持下，成立個資獨立專責機關。

媒體詢問10億元確定由全民買單？唐鳳回應，前提是個資獨立專責機關認為不該繼續推動，數位部在明年底，將於所有擁有全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制，以確保公部門不會再度發生大規模個資外洩事件，屆時要等個資獨立專責機關進行審議，決定是否繼續推動、以及數位部的作為是否贏取信任。

立委洪孟楷詢問數位身分證不推的理由？

唐鳳表示，並非卡片本身防偽，而是會很容易蒐集個資到政府機關，對於機關之間後端傳輸部分的個資防護有疑慮，所以數位部才有T-Road等的建置。

洪孟楷說，對於10億元全民買單，網友笑稱是詐騙集團，買空、賣空、一場空，質疑數位部成立宗旨，大家認為數位部要保護資安，結果成立後，遇到任何資安問題，個資外洩、數位身分證暫緩，數位部都沒有辦法發揮功能。

唐鳳回應，數位部會把T-Road建置好後，看獨立的「個人資料保護委員會」看數位部努力夠不夠。

洪孟楷詢問數位身分證推出時間表、明年底前有機會推出嗎？

唐鳳表示，全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制，會在明年底前完成，但是否續推數位身分證要由「個人資料保護委員會」審議，個資會已修法成立該機構，修法草案已送到立法院。

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