數位身分證10億全民買單？唐鳳：未來由個資保護委員會審議

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唐鳳在會前受訪表示，數位身分證中止，有問題的不是卡片，而是後端的個資互相交換部分，牽涉到數位部正在進行的全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制。
唐鳳說，民間、憲法法庭皆認為個資議題要有獨立機關，來去監督後端資料使用，這部分國發會已提出個資法修法，成立「個人資料保護委員會」，確立個資監督走向獨立機關化，接下來會在立院支持下，成立個資獨立專責機關。
媒體詢問10億元確定由全民買單？唐鳳回應，前提是個資獨立專責機關認為不該繼續推動，數位部在明年底，將於所有擁有全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制，以確保公部門不會再度發生大規模個資外洩事件，屆時要等個資獨立專責機關進行審議，決定是否繼續推動、以及數位部的作為是否贏取信任。
立委洪孟楷詢問數位身分證不推的理由？
唐鳳表示，並非卡片本身防偽，而是會很容易蒐集個資到政府機關，對於機關之間後端傳輸部分的個資防護有疑慮，所以數位部才有T-Road等的建置。
洪孟楷說，對於10億元全民買單，網友笑稱是詐騙集團，買空、賣空、一場空，質疑數位部成立宗旨，大家認為數位部要保護資安，結果成立後，遇到任何資安問題，個資外洩、數位身分證暫緩，數位部都沒有辦法發揮功能。
唐鳳回應，數位部會把T-Road建置好後，看獨立的「個人資料保護委員會」看數位部努力夠不夠。
洪孟楷詢問數位身分證推出時間表、明年底前有機會推出嗎？
唐鳳表示，全國個資的A級機關導入T-Road政府資料傳輸平台以及零信任3重驗證機制，會在明年底前完成，但是否續推數位身分證要由「個人資料保護委員會」審議，個資會已修法成立該機構，修法草案已送到立法院。