新光金委託書徵求大戰　黃天牧提2紅線勿踩

新光金6月9日股東會將全面改選董事，市場改革派與公司派因經營權之爭，也展開委託書徵求大戰，金管會主委黃天牧今（11）日也首度表達立場，雙方徵求委託書若依照法令規定，那雙方對股東會有什麼期待，金管會沒有特別意見，但應把保戶、存款人及投資大眾權益放第一，不希望因此造成大量解約、提款的情況，目前是還不到這地步，但金管會在日常監理就會注意，即時提醒，在金金分離這部分，也希望各方處理上要把分際拿捏好。
記者顏真真／台北報導
黃天牧今日出席立法院財政委員會受訪時指出，新光金畢竟是金融機構，金管會最重視的就是金融穩定及市場穩秩序，對新光金未來發展有期待及想法的股東，也應把這家金控的保戶、存款人、投資大眾權益放第一。
不過，黃天牧也說，不管是上市櫃公司或金融機構，對於兩邊股東意見金管會不會介入，但會密切觀察是否影響金融穩定與秩序，若有疑慮會採取必要措施。對於雙方展開委託書徵求，是否可能影響穩定性？他說，金管會提醒過金金分離的問題，希望各方處理上要把分際拿捏好。
他也再次強調，股東會各方有想法，金管會尊重，只是不要影響到金融穩定與秩序，這家金控這麼多保戶、存款戶、投資人，希望新光金好的股東也能讓保戶、存款戶、投資人安心，這是上位者要思考的。
至於怎樣算是影響到金融穩定？黃天牧認為，若讓保戶或存款戶覺得金控股東會有爭議，影響到對金融機構未來發展與想法，金管會就會即時表達態度，不希望出現大量解約、大量提領得情況，目前是還不到這地步。