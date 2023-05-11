中階技術人才拉警報！大學問：降公立普高人數、加強技職教育

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魏佳卉提到，從108年開始，國中會考免試入學招生名額112年已經比108年減少35,713人，其中涵蓋雙北市及基隆市的基北區，高中職免試入學招生名額減少15,131人，減幅高達21.23%全國最高。然而，當中減少名額卻以技術型高中為主，教育部數據顯示，111學年度技高學生比例台北市33.33%、新北市42.56%，遠低於全國平均。
魏佳卉分析，新北市12所私立技術型高中，已有開明及清傳退場，仍堅持辦學的技高，招生名額面臨腰斬；6所公立技高，在新北市教育局政策鼓勵技職發展，註冊率維持8成，可是與市內公立普高相比，招生情況仍為嚴峻。台北市雖無技高退場，但過去人數最多的育達商職，歷經轉型國際教育，一度改名為普林斯頓，仍無法扭轉學生人數減少的壓力；台北市私立技高目前維持辦學量能，則是招收國中部，或者如泰北中學發展國際教育，滿足都會區中產家庭多元化教育需求。
大學問指出，都會區技高在生源相對充足、政策支持及轉型精英教育的發展下，維持多元化辦學能量，少子化重災區的東部、南部，私立技術型高中退場的壓力則更加嚴峻，辦學品質受到國際肯定的台東公東高工，招生減少、學校因財務缺口被列入專輔，凸顯少子化城鄉教育資源配置，受到挑戰。
魏佳卉表示，今年台東縣國中應屆畢業生僅有1,784人，比5年前減少13.23%，目前公東高工學生人數為台東縣內高中職排名第4，僅有台東高中、台東女中、台東高商超過公東，雖然公立高中職沒有少子化生源問題，招生名額沒有減少，但是過去成績上不了公立高中的學生進入就讀後，程度落差大，影響教學及學習成效。
魏佳卉說，目前，東部國立高中，學生免試入學會考成績，從滿級分5A++到5Ｃ皆有，對於5Ｃ學生而言，進入國立高中就讀，3年學習跟不上進度，原本適合技術型高中的學生，因社會觀念影響而進入普高，反而違反12年國教適性揚才的精神，3年學習無所得。
大學問指出，高職退場及招生人數不足，連帶影響的就是統測人數大幅崩落，科大招生不足，因應少子化，教育部在105年頒布「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，提出公立學校班級人數降低為35人、私立學校降低至45人。然而，按照目前對國家未來人才需求衝擊，7年前的因應措施已不足以解決當前中階技術人才懸缺的問題。
魏佳卉指出，在社會觀念無法立刻扭轉之下，政策能引導的當務之急，一是調降公立普高班級人數至30人以下，二是加強技職教育投入資源，進而解決國家中階技術人才缺口的國安危機。
魏佳卉說，長期以來，國中生成績好，優先選高中，高職則是最後選項，早期，國中畢業生進入技職體系，除了高職還有五專的選擇，10多年來，廣設社區高中，加上多數五專升格為科大，對家長來說，先選高中，延後分流到大學再選擇專業為主流觀念。
她說，國中階段的職業性向探索多半流於形式，隨著少子化，公立高中普通科入學機會增加，政策未因應少子化趨勢盤點高中職量能，進行高中職學校招生員額比例重新配置，導致國中畢業生選擇志願按照主流價值思維「先高中後高職」、「先公立後私立」，加速私立高職退場速度，建議從政策引導改善，各校也應輔導學生以108課綱「自發、互動、共好」3大精神的探索和宣導，讓每個孩子都能適性揚才找到自己的未來。