吃到飽火鍋「新馬辣」開到羅東！午餐只要598元 吉拾鍋128元開吃
被網友們稱為吃到飽火鍋界霸主「新馬辣」，開設宜蘭羅東店，此外，看中現代人用餐偏好精緻、豐富且多樣、健康意識抬頭且自主性高的特點，搶先在宜蘭羅東店試辦、增設長達4.3公尺的冰溫水霧自助吧，提供近百種小農生鮮蔬果、手工鍋物、各式冷/熱飲品、時令鮮果、甜點蛋糕和精品冰淇淋無限量供應，即日起也有平日全時段限定、C/P值極高的全新單人自選方案與雙人套餐方案，最低只需598元起輕鬆開鍋。另外，吾蜂美味集團也將推出全新個人鍋品牌「吉拾鍋」，128元起就吃得到。
記者葉盛耀/綜合報導
為滿足一個人也能吃鍋的願望，「新馬辣」推出全新「單人自選方案」，平日周一至周五限定供應，一人即可開鍋。午餐每位成人598元、晚餐698元，可享經典湯頭經典麻辣鍋、蔬菜精力鍋、港式花雕雞、膠原蛋白鍋、東北酸菜鍋、卜卜蜆雞腿鍋6選2，可加價50元升級為起司牛奶鍋。而主餐肉品有美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛五花、A級松阪豬、台灣CAS精選豬嫩腿4選1(每份150g)，另外自助吧則可無限量暢飲、暢食，內容包含港式花雕雞腿肉、台灣CAS鮮嫩雞腿肉二款雞肉與近百種的小農生鮮蔬果、手工鍋物、甜點、哈根達斯&莫凡彼雙精品品牌冰淇淋、啤酒、UCC研磨咖啡唐寧花茶等；「雙人精選套餐」則為平日午餐1188元、晚餐1388元，同樣經典湯頭6選2，而肉品則由4選1升級為4選3(每份100g)，亦有自助吧無限量吃到飽。
旗下擁有老先覺、潮味決、麵匡匡的吾蜂美味集團，在2023年春季推出全新個人鍋品牌「吉拾鍋」，以快速、經濟、方便為三大主軸元素。「鍋底」多達10種，像是老先覺主廚研發的So Hot麻辣鍋、賢慧系豚骨鍋、歐伊系昆布鍋、韓流辛奇鍋、哈啾胡椒鍋等，更提供3種風味湯頭可先行「試喝」。價格落在128~178元，學生、小資族群都能無負擔享用，還提供無限量提供自助吧，裝潢將日式「侘寂」美學作為靈感發想，打造結合內斂、原始、質樸的用餐環境，預計5月下旬開幕。