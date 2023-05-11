智慧家庭城市靠半導體　台積電魏哲家：可惜無法讓政治家更有智慧

我是廣告 請繼續往下閱讀
魏哲家指出，半導體用來改善日常生活的有兩大領域，一個是人工智慧、一個是5G，還笑說搞不好明年演講稿就是ChatGPT幫忙寫的，現在這個社會因為技術發達，可以有智慧家庭、智慧城市，都要靠半導體，靠AI跟5G來完成，笑說AI跟5G無法做到的，大概只有「無法讓政治家更有智慧」。
不管如何，魏哲家認為這裡面充滿生意的契機，而台積電在當中扮演什麼角色？答案就是幫忙客戶成功，不是要跟客戶共同成功，一定是客戶先成功了，台積電才有機會做生意，所以台積電最主要的任務就是研發客戶所需要的技術，然後幫助客戶成功。
但魏哲家也提到，無奈戰爭加劇通膨也導致成本墊高，如今晶片微縮有侷限，因此更顯得整合系統性封裝更重要。他強調，如果客戶的產品想有好品質、達到最好效能，最好的方法就是與台積電合作，如此一來成本也才能降低，並協助客戶成功。
而談起競爭對手三星與英特爾，魏哲家說，他們都有自己的生存之道，即使沒有一些客戶的訂單也能活得很滋潤，但台積電不同，台積電沒有自己的產品，台積電只能靠著客戶給的生意，才可以繼續往前進，這其中也凸顯了客戶對台積電的信任，如果沒有信任，雙方就無法無私的合作，沒有合作就沒有辦法往前進，也無法將成本降下來。強調台積電絕不跟客戶競爭，讓客戶先成功，台積電才能夠跟著發展。