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王建民親吐「腳傷真正原因」全說了！復健2年感嘆：心很累

▲王建民在《誰來晚餐14》自曝造成腳傷的主因。（圖／公視提供）
▲王建民在《誰來晚餐14》自曝造成腳傷的主因。（圖／公視提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

棒球好手王建民日前上公視節目《誰來晚餐14》，他曾在美國大聯盟9個球季間，累計68勝，是台灣投手在大聯盟勝投最多的紀錄保持人，也因此被稱為台灣之光。他日前在節目中拜訪任職於職棒啦啦隊隊長的姐姐琪琪、與腦麻兒弟弟翔翔一家，王建民也透露自己腳傷真正主因。

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▲王建民（左）與腦麻兒粉絲翔翔（右）一家開心用餐。（圖／公視提供）
▲王建民（左）與腦麻兒粉絲翔翔（右）一家開心用餐。（圖／公視提供）
翔翔雖然患有先天性腦性麻痺，但對運動充滿熱情，從小看著王建民的比賽長大。而王建民透過節目有機會拜訪這位小球迷也感到相當榮幸，聽聞翔翔父親表示當年自己在美國打球的那段時光，也成為全台灣國人與翔翔生活的重心，王建民謙虛表示：「那時候在美國的時候是有這樣聽說，可是沒有感受到那種氣氛。」

王建民在2008年一次跑壘受傷後，對他的運動生涯有相當大的影響。他在節目中分析當初會受傷的原因，是因為在跑壘過程中，踩到紅土跟草地之間高低落差而造成腳傷，但王建民並不因此消沉，開朗表示：「雖然腳受傷後會影響到我全身，但在這過程中，會學到不一樣的東西，學到怎麼去調整心態，現在也可以教這些球員說我要怎麼幫你們調整。」

▲王建民（右3）參加《誰來晚餐14》拜訪腦麻兒粉絲翔翔（右2）一家。（圖／公視提供）
▲王建民（右3）參加《誰來晚餐14》拜訪腦麻兒粉絲翔翔（右2）一家。（圖／公視提供）
王建民在今年2月節目拍攝時是擔任中信兄弟隊的二軍投手教練，坦言自己喜歡教年輕的球員，看他們慢慢成長很有成就感，他表示：「在那邊（一軍）當教練就變成只有調度，那二軍的話就是你要去訓練，因為年輕的選手一進來的時候，也需要一些訓練的方式，能讓他可以很平穩的一直一步一步上到一軍。」

聽聞翔翔對於腦麻的復健治療感到倦怠，王建民也分享自己經歷快2年的復健經歷，他表示在過程中，要一直重複做一樣的療程，雖然內心很努力想達成目標，但身體又會感到非常疼痛，感嘆當時自己也會覺得「心很累」。

被問到過程中是否有想過要放棄？王建民分享某次復健小插曲，表示：「有一天我就跟防護員說，我可以今天不要丟了嗎？那防護員就說『好啊，那你就直接回家，不要來了』，當下我就真的拿了東西就走，可是隔天我還是就鼻子摸一摸再回去。」王建民深知復健這件事，如果沒有努力去突破，就不會有進步的機會。聽到偶像的鼓勵，讓翔翔開心直說：「我會願意復健，我會把建民哥哥送我的話，記在我的腦海裡面，我以後會更努力做復健！」《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間９點於公視頻道首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。

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