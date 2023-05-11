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每天緊急加工夠吃2天　官員稱中國糧食保障仍弱

▲中國國家發改委副主任叢亮今天表示，截至2022年底，中國糧食應急加工能力每天可達到164萬噸，能滿足全中國國民2天的需要，並指糧食應急保障體系仍有薄弱環節。圖為中國農民在水田中插秧。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家發改委副主任叢亮今天表示，截至2022年底，中國糧食應急加工能力每天可達到164萬噸，能滿足全中國國民2天的需要，並指糧食應急保障體系仍有薄弱環節。圖為中國農民在水田中插秧。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）中國國家發改委副主任叢亮今天表示，截至2022年底，中國糧食應急加工能力每天可達到164萬噸，能滿足全中國國民2天的需要，並指糧食應急保障體系仍有薄弱環節。

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據中新網、澎湃新聞等媒體報導，中國國務院新聞辦今天舉行「權威部門話開局」系列主題新聞記者會，今天的主題為關於保障糧食安全，叢亮並做出上述表示。

媒體詢問，中國要如何建構與「大國地位」相符的國家糧食應急保障體系？叢亮指出，中國建立涵蓋儲運、加工、配送、供應等全鏈條的糧食應急保障體系，成為保障國家糧食安全的重要支撐。

他說，到2022年底，中國共有糧食應急加工企業6584家、應急儲運企業4846家、應急配送中心3542家、應急供應網點5萬6495個。應急加工能力每天可達到164萬噸，能滿足全國人民2天的需要。

不過，他也強調，疫情對糧食安全的現實考驗，給全社會上了一堂「警示課」，凸顯糧食應急保障能力建設的重要性。當前中國糧食應急保障體系仍存在薄弱環節，表現為應急預案體系還不完備，應急保障資源布局還不平衡，現有糧食應急保障企業資源有效利用還不夠充分。

叢亮也在會上指出，中共18大以來，提出了確保穀物基本自給、口糧絕對安全的新糧食安全觀。

他說，中國糧食生產穩定發展。堅決守住18億畝耕地紅線，累計建成10億畝高標準農田，中國糧食生產實現了19連豐，總產量連續8年保持在1.3兆斤以上。

叢亮表示，口糧自給率在100%以上，穀物自給率在95%以上，人均糧食占有量大概480公斤，高於國際公認的400公斤糧食安全線，做到了穀物基本自給、口糧絕對安全。（編輯：張淑伶）1120511

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