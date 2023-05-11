每天緊急加工夠吃2天　官員稱中國糧食保障仍弱

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媒體詢問，中國要如何建構與「大國地位」相符的國家糧食應急保障體系？叢亮指出，中國建立涵蓋儲運、加工、配送、供應等全鏈條的糧食應急保障體系，成為保障國家糧食安全的重要支撐。
他說，到2022年底，中國共有糧食應急加工企業6584家、應急儲運企業4846家、應急配送中心3542家、應急供應網點5萬6495個。應急加工能力每天可達到164萬噸，能滿足全國人民2天的需要。
不過，他也強調，疫情對糧食安全的現實考驗，給全社會上了一堂「警示課」，凸顯糧食應急保障能力建設的重要性。當前中國糧食應急保障體系仍存在薄弱環節，表現為應急預案體系還不完備，應急保障資源布局還不平衡，現有糧食應急保障企業資源有效利用還不夠充分。
叢亮也在會上指出，中共18大以來，提出了確保穀物基本自給、口糧絕對安全的新糧食安全觀。
他說，中國糧食生產穩定發展。堅決守住18億畝耕地紅線，累計建成10億畝高標準農田，中國糧食生產實現了19連豐，總產量連續8年保持在1.3兆斤以上。
叢亮表示，口糧自給率在100%以上，穀物自給率在95%以上，人均糧食占有量大概480公斤，高於國際公認的400公斤糧食安全線，做到了穀物基本自給、口糧絕對安全。（編輯：張淑伶）1120511