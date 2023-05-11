國民黨智庫發布520民進黨總體檢民調　48.6%民眾不滿意總統施政

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柯志恩表示，民調結果顯示民眾對於蔡政府施政相當不滿，而網路討論聲量最高的十項爛政包括：治安敗壞、物價高漲、兩岸情勢嚴峻、邦交國數目創新低、缺電、高房價、疫苗政策混亂、勞保年金破產以及新課綱上路後亂象叢生。
柯志恩表示，上述議題中，在經濟民生方面，CPI已連續3年接近或超過2％，為20年來所未見，有超過1/3的受訪民眾對於家庭經濟狀況的感受是變差的，對於未來一年景氣更有超過1/2以上的民眾感到悲觀。在能源政策方面，有62.2%受訪民眾擔心夏日用電高峰可能停電問題；蔡政府躁進的能源政策，已經確保2025非核家園要跳票，民調也顯示有將近55％的民眾不接受大規模農地種電的政策，不接受提高火力發電的民眾則占53.6%，另一方面則有68.8%的受訪民眾贊成現有核電廠延役再穩健減核。
勞保基金方面，精算報告揭露2028年即將破產，民調結果顯示有59.5％民眾擔心領不到退休金。在空氣污染方面，有超過六成民眾認為空氣更差了；另外，有六成民眾認為治安更差了。在教育問題方面，108課綱改來改去，有47.1%的民眾不認同新課綱可以提升下一代學生的競爭力。在兩岸關係方面，有高達七成民眾認為兩岸關係變差了，有57.3%民眾擔心兩岸衝突。在施政滿意度方面，有48.6%民眾不滿意蔡英文總統的施政，不滿意度高於滿意度。另外則有34.9%的民眾不滿意陳建仁院長施政表現。
朱立倫指出，智庫這幾個月來開了一系列記者會，以真實數據點出蔡政府的缺失與問題，深獲好評。今天的總體檢就是要讓人民知道，這個政府7年來的結論就是「爛」。民調結果顯示出民眾不滿蔡政府的經濟、兩岸、物價及能源政策，尤其買不到該買的東西，政府卻一再擺爛。我昨天在國民黨中常會就講，台灣已成為「低薪過勞之島」，現在更是「高物價通膨之島」，如此無能的政府又如何能獲得人民支持。相同的，民眾感受到治安敗壞跟詐騙集團橫行，連高官都跟詐騙集團站在一起，不必點名大家都知道，民眾的感受自然會反應在民調。
朱立倫進一步說，大家都清楚台灣面臨能源問題跟缺電，而推動「非核家園」應該基於務實政策、而不是意識形態。民進黨關閉所有核電廠，然後擺爛到下任政府，甚至威脅到國家安全，這正是民眾的感受。
朱立倫點出，兩岸關係兵兇戰危，但民進黨的台獨主張從過去到現在都沒改變。過去主張「台獨萬歲」者現在改為「務實的台獨工作者」，目的就是騙選票；過去「抗中、去中」現在又喊「和平保台」，轉變成「務實的台獨工作者」，就為了自己的政治利益。
柯志恩總結這次記者會指出，針對蔡總統爛政的民調結果清楚顯示，有過半受訪者認為民進黨應該要被輪替。記者會最後，柯志恩也呼籲2024正是「撥爛反正、重返執政」的時候。
本次調查訪問時間是2023年5月6日5月8日3天，採用電腦輔助電話訪問方式進行民調，共完成1,071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。