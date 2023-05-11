國民黨三大派系搶佔市府？余信憲：盼不要有三頭馬車

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余信憲提到，桃園市政府目前被國民黨各大門派所搶佔，從各局處首長背景可以歸類為三派，第一派是張善政市長所找來人馬，包含：副市長王明鉅、教育局長劉仲成、經發局長張誠、社會局長陳寶民、工務局長汪在宙、文化局長邱正生、法務局長賴彌鼎、資科局長王智弘、工策會執行長杜紫軍。第二派，朱立倫前縣長找來的有副市長蘇俊賓、秘書長詹榮鋒、副秘書長賴淑華、市長辦公室主任金志聿（同為市府副秘書長）、農業局長陳冠義、觀旅局長周柏吟、青年局長侯佳齡、新聞處長羅楚東、研考會主委吳肇銘、秘書處長許淑真。第三派，吳志揚前縣長找來的有：市長辦公室副主任李紹偉、市政顧問陳信守、都發局長江南志、衛生局長劉宜廉、環保局長陳世偉、體育局長許彥輝。
余信憲提醒，張善政表示團隊沒有派系考量，其實是很用心在安排派系的平衡，擔憂某一派系獨大，所以自己是有注意到，例如兩位副市長，其中蘇俊賓是朱立倫派的，王明鉅則是張善政主流派的，還有市長辦公室主任金志聿是朱立倫派的，市長就安排吳志揚派的李紹偉擔任副主任，這些安排都是在做派系的平衡，所以張善政是很聰明的，也知道有派系的存在才做這樣的安排。
余信憲表示，市府裡面雖有三大派系的存在，但千萬不要有三頭馬車的情況出現，像「圍捕狒狒」雙頭馬車指揮，發生派系混亂的況狀影響到市政。張善政有義務要整合好所有派系，這是身為市長要負的最終責任，主持市政要跳脫藍綠，市政才能做好，否則天天派系爭奪或藍綠對抗，市政就永無寧日，損失的仍是桃園和市民朋友。