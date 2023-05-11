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郭正亮稱礙於證嚴壓力放行BNT　總統府譴責：不實訊息製造對立

▲名嘴郭正亮稱總統蔡英文是因證嚴法師壓力才放行BNT，對此府方譴責郭以不實言論誤導輿論，以不實訊息製造對立。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲名嘴郭正亮稱總統蔡英文是因證嚴法師壓力才放行BNT，對此府方譴責郭以不實言論誤導輿論，以不實訊息製造對立。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者陳威叡／台北報導

對於名嘴郭正亮昨日於網路節目上指出，總統蔡英文只想發展台產疫苗，因慈濟證嚴法師一席話「妳還要卡年輕人打不到疫苗，那我要出來開記者會」，讓府方感受到壓力才決定放行BNT疫苗，對此總統府今（11）日聲明譴責，重申政府絕不可能阻擋疫苗採購，無奈郭身為公眾人物，卻無視言責，以不實言論誤導輿論，以不實訊息製造對立。

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針對名嘴郭正亮謊稱政府因證嚴法師相關發言壓力「才決定放行」BNT疫苗，並暗指當中有所謂「商業利益」，總統府發言人林聿禪表示，郭正亮的相關談話全屬捏造不實。

林聿禪說，2021年政府與鴻海永齡基金會、慈濟基金會、台積電三方，公私合力克服干擾，成功採購BNT疫苗，是台灣遭遇百年大疫期間，透過公私協力，守護國人健康的展現。總統府對於三家捐贈單位，一直都是表達感謝，誠如慈濟基金會今天稍早所發布的聲明，總統府也感恩各界共同努力成就此事。

林聿禪表示，很無奈看到郭正亮身為公眾人物，卻無視言責，以不實言論誤導輿論，總統府對於此類操弄不實訊息、製造對立的行為給予譴責。重申政府絕不可能阻擋疫苗採購，並呼籲部分政治人物勿再以疫情做政治消費，停止不必要的政治操作。

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