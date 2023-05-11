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俄國勝利日閱兵僅1戰車　傳因戰爭耗盡資源

▲俄羅斯通常會在「勝利日」大規模閱兵，但昨天卻只有一輛戰車在現場。分析人士認為，這說明俄國對烏克蘭可能發動攻擊感到不安，也凸顯俄方軍事資源枯竭的窘境。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯通常會在「勝利日」大規模閱兵，但昨天卻只有一輛戰車在現場。分析人士認為，這說明俄國對烏克蘭可能發動攻擊感到不安，也凸顯俄方軍事資源枯竭的窘境。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯通常會在「勝利日」大規模閱兵，但昨天卻只有一輛戰車在現場。分析人士認為，這說明俄國對烏克蘭可能發動攻擊感到不安，也凸顯俄方軍事資源枯竭的窘境。

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5月9日是俄羅斯慶祝蘇聯在第二次世界大戰戰勝納粹德國的「勝利日」（Victory Day），這天也是俄國的國定假日。

美國財經媒體CNBC今天報導，今年在莫斯科紅場（Red Square）的閱兵儀式和在俄羅斯各地的慶祝活動，規模明顯比往年小了許多，甚至有6個地區（包括從烏克蘭併吞的克里米亞）、至少20個城市完全取消慶祝。

昨天在莫斯科的閱兵更為冷清，不但沒有飛機飛過，也沒有舉著不同年代「烈士」遺像、所謂的「不死軍團」（Immortal Regiment）愛國遊行 。與過去相比，參與的部隊和展示的軍事硬體也少了很多。

分析人士指出，在紅場進行的閱兵儀式居然只有一輛史達林（Joseph Stalin）時代的戰車，這點格外引人矚目。

分析家指出：「今年勝利日閱兵儀式中少了許多戰車，難以避免會普遍被解讀成，這是俄羅斯在烏克蘭遭受災難性損失的進一步證據。」英國國防部也認同這個論點。

英國國防部發表評論指出，「今年紅場勝利日閱兵的組成，凸顯俄國對烏克蘭發動戰爭15個月之後，眼下在物資及戰略溝通上遇到的挑戰」。

英國國防部在推特（Twitter）發布更新情報指出：「據報有8000人參加閱兵，但大部分是輔助部隊、準軍事部隊、軍事訓練機構的學員。」

CNBC試圖聯絡俄羅斯國防部一名發言人置評，但未成功。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120511

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