樂團展演異地、原地轉型辦理　蘇系議員喊「還我貢寮海洋音樂祭」

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邱婷蔚表示，貢寮海洋音樂祭是全台灣很有名的活動品牌，不輸給高雄的大港開唱，知名樂團蘇打綠也是從這個活動冒出頭來的，覺得市府可以再獨立辦理其他活動，強調現在因為取消海祭造成網路炸鍋議論紛紛，呼籲可以轉型但不要改名，讓海祭消失。
翁震州接著質詢時也提到，貢寮海祭對現在及上一輩世代來說是青春的記憶，指出近幾年漸漸成型的高雄大港音樂祭，是年輕人對獨立樂團、獨立音樂的標誌，也是矚目、必要朝聖的活動，過去在海祭的勝景是大家都到新北市、到貢寮，尤其是疫情前根據交通部觀光局調查報告，海祭期間共有近50萬人、一天最多達到近20萬人參與，試想有這麼多觀光人數來到新北市參加活動，這是很難得的事情；質疑要讓經營19年、讓國際都知道的音樂祭大品牌消失不見，直言為什麼不好好著墨，讓他繼續發揚光大，實在是很可惜。
彭一書表示，看來新北市府已經不打算再辦海祭，海祭在沙灘，跟都市型態是不同的，希望能到比較適合的貢寮沙灘上舉辦，改問若是改由中央舉辦，是否會給予支持？對此侯友宜則表示，中央要舉辦都給予支持。
根據新北市觀光旅遊局新聞稿指出，經與地方溝通，考量當地具有豐富的地理人文和自然景觀，相較於以往集中2到3天舉辦音樂性活動，更適宜辦理推動一段期間、結合地方在地資源特色的旅遊活動，持續引進人潮，帶動區域經濟發展，透過拉長活動時間軸，並連結國際福隆沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，持續為貢寮旅遊注入長期活動推廣效益。
已舉辦19屆的貢寮海洋音樂祭最早是由台北縣政府（今新北市政府）與獨立的地下音樂製作公司合作發起，主要的活動催生人物是當時台北縣政府新聞室主任廖志堅，活動舉辦期間大批青年男女搭火車及車輛前往，造成當地交通擁塞、人潮爆滿的熱鬧畫面，是台灣的年度搖滾盛事與樂團角逐重要賽事，更是孕育如蘇打綠等知名樂團的重要推手。