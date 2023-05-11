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樂團展演異地、原地轉型辦理　蘇系議員喊「還我貢寮海洋音樂祭」

▲民進黨新北市議員舉牌喊「還我貢寮海洋音樂祭」，市長侯友宜下質詢台往座位走。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）
▲民進黨新北市議員舉牌喊「還我貢寮海洋音樂祭」，市長侯友宜下質詢台往座位走。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.10）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市政府近日宣布將永久停辦曾孕育許多知名獨立樂團的貢寮國際海洋音樂祭活動，表示將轉型為合地方店家的衝浪、露營等在地活動，至於獨立樂團展演則有異地到淡水漁人碼頭及新北大都會公園的河海音樂祭會舉辦。對此，被視為前行政院長蘇貞昌派系人馬的民進黨新北市議員翁震州、邱婷蔚、彭一書等人，今（11）日利用市政總質詢時間，當面向新北市長侯友宜請命，高喊「還我貢寮海洋音樂祭」口號，希望回應民意與重視文化，不要讓新北成為文化沙漠。

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侯友宜表示，海洋音樂季主要是讓獨立音樂團體或個人能夠被看到，去年開始調整步伐，轉型辦理河海音樂祭，八月份連續三周辦理，吸引更多人來欣賞；至於貢寮當地會針對人文跟自然地理景觀辦理「共享山海祭」活動，讓經濟起飛，拆成兩個活動來辦。

邱婷蔚表示，貢寮海洋音樂祭是全台灣很有名的活動品牌，不輸給高雄的大港開唱，知名樂團蘇打綠也是從這個活動冒出頭來的，覺得市府可以再獨立辦理其他活動，強調現在因為取消海祭造成網路炸鍋議論紛紛，呼籲可以轉型但不要改名，讓海祭消失。

翁震州接著質詢時也提到，貢寮海祭對現在及上一輩世代來說是青春的記憶，指出近幾年漸漸成型的高雄大港音樂祭，是年輕人對獨立樂團、獨立音樂的標誌，也是矚目、必要朝聖的活動，過去在海祭的勝景是大家都到新北市、到貢寮，尤其是疫情前根據交通部觀光局調查報告，海祭期間共有近50萬人、一天最多達到近20萬人參與，試想有這麼多觀光人數來到新北市參加活動，這是很難得的事情；質疑要讓經營19年、讓國際都知道的音樂祭大品牌消失不見，直言為什麼不好好著墨，讓他繼續發揚光大，實在是很可惜。

彭一書表示，看來新北市府已經不打算再辦海祭，海祭在沙灘，跟都市型態是不同的，希望能到比較適合的貢寮沙灘上舉辦，改問若是改由中央舉辦，是否會給予支持？對此侯友宜則表示，中央要舉辦都給予支持。

根據新北市觀光旅遊局新聞稿指出，經與地方溝通，考量當地具有豐富的地理人文和自然景觀，相較於以往集中2到3天舉辦音樂性活動，更適宜辦理推動一段期間、結合地方在地資源特色的旅遊活動，持續引進人潮，帶動區域經濟發展，透過拉長活動時間軸，並連結國際福隆沙雕季以及東北角管理處的福隆生活節，持續為貢寮旅遊注入長期活動推廣效益。

已舉辦19屆的貢寮海洋音樂祭最早是由台北縣政府（今新北市政府）與獨立的地下音樂製作公司合作發起，主要的活動催生人物是當時台北縣政府新聞室主任廖志堅，活動舉辦期間大批青年男女搭火車及車輛前往，造成當地交通擁塞、人潮爆滿的熱鬧畫面，是台灣的年度搖滾盛事與樂團角逐重要賽事，更是孕育如蘇打綠等知名樂團的重要推手。

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