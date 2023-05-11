母親節限定！全家特濃拿鐵12杯520元 線上寄杯喝到年底
母親節即將到來，全家明（12）日起推出限定優惠，門市霜淇淋、中杯單品美式及桂香金萱歐蕾買1送1；會員隨買跨店取特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、私品茶、酷冰沙12杯只要520，最高現省305元，兌換期限到年底，特濃拿鐵原價65元，平均單杯特價43元，搭配自帶杯5元折扣，最低39元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
歡慶母親節檔期，全家5/12-5/14隨買跨店取推出520元優惠組合，有特濃拿鐵12杯、燕麥奶拿鐵12杯、私品茶55元15杯、私品茶65元12杯、冰塊杯52杯、酷繽沙65元12杯，兌換期限一路到年底，每杯可搭5元自帶杯折扣（不含冰塊杯、酷繽沙），且單筆滿300元可開啟抽獎趣，最大獎有萬元鑽石項鍊帶回家。
全家門市，5/12至5/14限時3天，全家霜淇淋買1送1，還有中杯單品美式及私品茶桂香金萱歐蕾通通買1送1優惠。
全家會員APP限定，5/15至5/30平日限定，凡「全家」會員至瓦城集團全台逾140間餐廳消費（含瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI、月月、樂子、大心共8大品牌），限時12天，只要出示「全家」APP會員條碼，即享滿1500元現折288元（大心滿300折50元），或者可選擇滿額贈菜，包括綠咖哩雞、辣炒豬肉、宮保雞丁、蝦吐司等多項菜品。
7-11歡慶母親節，則是自5/12至5/14日限時3天，推出濃萃美式、濃萃拿鐵、大杯卡布奇諾同品項買1送1。還有APP行動隨時取自5月12日至5月16日期間，大杯卡布奇諾、蜂蜜拿鐵、 風味飲指定熱飲、燕麥系列指定冰飲、精品冰燕麥拿鐵買5送2。