中職／林威助卸職成「詐騙集團目標」！兄弟球團：借款訊息勿採信
中信兄弟昨（10）日傳出震撼消息，林威助將卸下總教練職務，改由「恰恰」彭政閔出任。沒想到消息才剛宣布，今（11）日便有詐騙集團緊跟時事，以幫助林威助為主題發送詐騙訊息，球團對此也公開回應：「此為很明顯的詐騙訊息，請勿採信」。
記者李惠婷/綜合報導
中信兄弟歷經七年六亞和二連霸後，為持續追求球團長遠發展，昨（10）日宣布新的人員調動，由副領隊、農場主管彭政閔接任總教練；原二軍總教練林明憲擔任一軍野手統籌教練；原二軍投手教練王建民擔任一軍投手教練；原二軍投捕教練王峻杰擔任一軍投捕教練。
而關於林威助將卸下總教練職務一事，網上就開始流傳一段詐騙訊息，稱「你好，我是林威助，我沒有惹到辜董，我現在面臨失業危機，還差50萬台幣就能奪回總教練一職，我的銀行帳戶是XXXXXXX，你現在幫過我，等拿到三連霸後，必定給你做中信兄弟的海外發展顧問。」
兄弟球團稍早於臉書澄清，「近期詐騙案件層出不窮，近日有心人士偽冒林威助名義，以通訊軟體LINE文字訊息欲借款行騙，球團表示此為很明顯的詐騙訊息，請勿採信。也提醒大家，使用簡體字之訊息高機率為詐騙，呼籲大家提高警覺，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮請撥打165反詐騙專線，維護自身權益」。