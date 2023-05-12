房市／嘉和交屋帶來挹注　信義房屋營收獲利同比成長

信義房屋（9940）5月11日召開2023年第1季法說會，信義房屋指出，前2月房市，交易狀況仍是近3年來較為清淡的期間，買氣在3月起才迎來回升，房市隨利空因素逐步淡化下，持續理性修正；另一方面，由於今年初信義開發嘉和案交屋下的營收挹注，支撐本季獲利表現，今年首季合併營收43.27億元，年增14.45%，本期合併淨利5.02億元，年增3.95%，每股盈餘0.68元。
家庭消費中心/綜合報導
信義房屋表示，全球不景氣，以及面臨通膨惡化、政府抑制炒房政策等打擊下，加上遇農曆年假較長影響，房市交易量急凍大減，其中，仲介事業合併營收年減33.64%。開發事業方面，子公司信義開發於去年12月底開始交屋，2022年認列營收10.27億元，其餘則於2023年2月底前已完成交屋，並認列營收19.11億元，全案營收及營業毛利分別為29.38億元及7.87億元。
大陸地產方面，隨著疫情緩解及政府對於房市調控政策放鬆，房市的信心度仍顯不足，無錫「山水嘉庭」案本季銷售12套(累計420套，累計銷售率達69%)，交屋17套而認列營收2.83億元，全案608套已交屋391套，累計營收59.23億元。
展望今年下半年，信義房屋表示，平均地權條例於7月正式實施，預售市場因換約轉售限制，買氣會稍微中斷，遞延的買氣將會使房市產生一波的回溫，全年成交量仍有機會持平。