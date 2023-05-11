雙首長會議！史哲、許銘春攜手健全影視職安環境

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲表示，自己曾經擔任勞保局總經理，也做過影視工作者，上任文化部長後經常至劇組探班，所以更能深刻理解影視產業建立安全環境及兼顧影視現場工作特性的重要性。疫後影視產業蓬勃發展，對於如何協助影視產業安全拍攝環境，並支持產業發展，「政府一定要做在前面」。
史哲說，因此，今天特別拜會勞動部，期盼共同合作，一方面強化拍攝現場安全機制，針對感電、高空作業、爆破、特效等高風險工作，加強輔導及檢查機制，同時，兼顧影視產業現場工作特殊性，建立恰如其分的「安全檢查專案模式」，洽單一窗口進行溝通協助，加速現場安全檢查工作。
史哲進一步表示，文化部影視局作為影視產業主管機關，對於拍攝現場安全必須更為清楚掌握，除藉由職安署及勞保局職災案件、失能、傷病等數據及給付案件，了解影視產業職安趨勢，影視局也應加強「安全維護自評及案件通報機制」。此外，針對影視現場工作不同工作組合的特殊性，也請影視局將劇組反應現況，與職安署充分溝通，建立清楚、便利的檢查模式。
史哲強調，保障影視拍攝現場所有工作者的安全是最重要、也是刻不容緩的事，文化部除借鏡美國好萊塢或亞洲鄰國的影視工作模式，亦充分傾聽業界心聲。考量影視工作樣態特殊複雜且風險高，希望透過此次與勞動部雙首長會議，共同建立影視安全檢查專案模式，由文化部擔任影視業界與勞動單位的橋梁，與勞動部持續保持雙向溝通，以協助業者完善各項安全措施。
史哲、許銘春承諾，文化部及勞動部將持續搭建溝通管道，協助劇組在安全友善的環境下順利完成拍攝作業，期盼在健全的影視勞動安全環境下，台灣的影視音內容能更為蓬勃發展，持續提升國際能見度。