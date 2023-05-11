東協峰會落幕　經濟合作、人口販運及保護移工有共識

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首先是受到東協成員國領導人十分關切、與人民有關的議題，包括保護移工和人口販運的受害者。佐科威說：「我懇求東協國家對人口販運採取行動。」
東協峰會前夕，菲律賓警方救出逾千名疑遭人口販運和強迫從事詐騙的受害人，其中受害者來自越南、印尼、緬甸、中國、馬來西亞及台灣等亞洲各國。
東協峰會所取得的第二項成果與緬甸危機有關。佐科威指出，出席第42屆東協峰會的國家元首同意，他們將與緬甸軍政府和有關各方接觸，並就人道主義進行對話。
佐科威向「羅盤電視台」表示：「為了人道主義，印尼準備與任何一方，包括緬甸軍政府和各方人士接觸，我必須強調，接觸並不代表認同。」
另外，佐科威也表達了東協國家團結的重要性，他說，若東協不團結，就很容易被分裂。
佐科威稱，第三項峰會成果與加強東協經濟合作有關，各國領導人同意將建立電動車生態系，使其成為世界供應鏈中的重要部分，各國也同意加強數位支付的連結。
佐科威並未提及外界關注有關南海行為準則的討論，以及峰會上是否有提及台海局勢。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）日前表示，東南亞國家領袖「嚴重關切」台海緊張局勢升溫的可能，相關問題勢必是東南亞國家協會（ASEAN）峰會的焦點。（編輯：張芷瑄）1120511