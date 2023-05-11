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４大議長台中晚會站台　郭台銘得意秀被抓傷血痕

▲郭台銘出示手上血痕，表示「台中的朋友太熱情」，一旁的南投縣議長何勝豐跟著笑了。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
▲郭台銘出示手上血痕，表示「台中的朋友太熱情」，一旁的南投縣議長何勝豐跟著笑了。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）

記者顏幸如／台中報導

「為台為民 郭台銘」第3場造勢晚會，今晚在台中高鐵特區舉行，除了台中以外，中部4大議長站台力挺，雖不見地主台中市正副議長，但前立委顏寬恒到場，郭台銘出示大進場時被抓傷的血痕，鞠躬感謝大家的熱情與鼓勵，並引用韓國瑜的「莫忘世上苦人多」，希望跟人民站在一起，將台灣打造為和平科技島，還給大家和平繁榮、清廉的台灣。

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▲郭台銘台中晚會旁邊的大型建案，恰好是當地有名的興富發夢幻誠。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
▲郭台銘台中晚會旁邊的大型建案，恰好是當地有名的興富發夢幻誠。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘，今（11）晚在台中高鐵特區舉辦「為台為民 郭台銘」第3場造勢晚會，晚會由員林市民代表張詩怡與胡瓜等藝人共同主持，現場排放上萬張椅子，椅子上除了礦泉水，還貼心準備應景的康乃馨。活動由彰化縣議長謝典林擔任總召、中部各縣市大動員。晚上7點，胡瓜宣佈現場已經超過一萬4千人，郭台銘進場前宣佈破2萬人。巧合的是，場地旁邊的大型社區，就是昨天中捷事故名聲大噪的建商、當地有名的興富發夢幻誠，建物在夜色中相當顯眼。

▲第一位上台助講者，是陸軍專修班校友會首任會長蔣成龍。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
▲第一位上台助講者，是陸軍專修班校友會首任會長蔣成龍。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
晚會第一個助講者，是陸軍專修班校友會首任會長蔣成龍，他帶著大國旗和各分會長一起上台，透露以前對郭董印象只知道他很有錢，當疫情嚴重，他看到郭董買疫苗花錢救同胞還要受氣，覺得如此的情操很偉大很動人。蔣成龍說，他在郭董身上看到當年蔣經國的影子，郭董有能力、不貪財，台灣若能讓他領導，就能重回十大建設的榮景。

第二個助講者是彰化縣議長謝典林，他表示自己的姐姐、立委謝衣鳳（國民黨彰化縣黨部主委）和他支持的人不同，但他認為現有的總統候選人，唯一符合蔣經國精神者唯有郭台銘。他也不捨郭台銘買疫苗的過程受到諸多委屈，現在還要受民進黨政府挖苦。謝典林說，自己帶郭台銘到彰化天后宮拜拜，民眾爭相和他握手，足以看出他受支持的程度，「這比做民調還要準」。

▲活動由彰化縣議長謝典林擔任總召、中部各縣市大動員。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
▲活動由彰化縣議長謝典林擔任總召、中部各縣市大動員。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
郭台銘找彰化芬園荔枝老農、青農一起上台，強調會和所有農民站在一起。他開心的出示手上血痕，表示剛剛和民眾握手時被抓到流血，明天是媽祖生辰，自己是媽祖廟前長大的孩子，希望跟人民站在一起，了解台灣出了什麼問題。

郭台銘說，他到夜市去，發現攤商活得很辛苦，因此想引用韓國瑜一句話「莫忘世上苦人多」。接著批評民進黨政府「官員說蚵仔麵線一碗20元，大家會不會氣死？」「現在雞蛋有好買一些嗎？日本的雞蛋比台灣還不缺、還便宜」。

▲郭台銘在講台上擺鳳梨等農產品。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
▲郭台銘在講台上擺鳳梨等農產品。（圖／翻攝郭台銘臉書，2023.05.11）
今晚來了不少中部地區民代，彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、苗栗縣議長李文斌、雲林縣副議長蔡咏鍀（議長因案裁押中）分站郭台銘夫婦兩側，雖然未見台中市正副議長張清照、顏莉敏，但顏莉敏的哥哥顏寬恒到場。

對於大家懷念蔣經國，郭台銘表示雖然自己無法和蔣經國比，但若獲支持當上總統，要讓台灣成為全世界最強的科技龍、科技島，並透露後天飛金門要發表和平宣言，希望告訴北京、美國當局台灣人的人聲，就是要和平、要發展經濟、清廉的政府。

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