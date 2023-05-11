４大議長台中晚會站台　郭台銘得意秀被抓傷血痕

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晚會第一個助講者，是陸軍專修班校友會首任會長蔣成龍，他帶著大國旗和各分會長一起上台，透露以前對郭董印象只知道他很有錢，當疫情嚴重，他看到郭董買疫苗花錢救同胞還要受氣，覺得如此的情操很偉大很動人。蔣成龍說，他在郭董身上看到當年蔣經國的影子，郭董有能力、不貪財，台灣若能讓他領導，就能重回十大建設的榮景。
第二個助講者是彰化縣議長謝典林，他表示自己的姐姐、立委謝衣鳳（國民黨彰化縣黨部主委）和他支持的人不同，但他認為現有的總統候選人，唯一符合蔣經國精神者唯有郭台銘。他也不捨郭台銘買疫苗的過程受到諸多委屈，現在還要受民進黨政府挖苦。謝典林說，自己帶郭台銘到彰化天后宮拜拜，民眾爭相和他握手，足以看出他受支持的程度，「這比做民調還要準」。
郭台銘找彰化芬園荔枝老農、青農一起上台，強調會和所有農民站在一起。他開心的出示手上血痕，表示剛剛和民眾握手時被抓到流血，明天是媽祖生辰，自己是媽祖廟前長大的孩子，希望跟人民站在一起，了解台灣出了什麼問題。
郭台銘說，他到夜市去，發現攤商活得很辛苦，因此想引用韓國瑜一句話「莫忘世上苦人多」。接著批評民進黨政府「官員說蚵仔麵線一碗20元，大家會不會氣死？」「現在雞蛋有好買一些嗎？日本的雞蛋比台灣還不缺、還便宜」。
今晚來了不少中部地區民代，彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、苗栗縣議長李文斌、雲林縣副議長蔡咏鍀（議長因案裁押中）分站郭台銘夫婦兩側，雖然未見台中市正副議長張清照、顏莉敏，但顏莉敏的哥哥顏寬恒到場。
對於大家懷念蔣經國，郭台銘表示雖然自己無法和蔣經國比，但若獲支持當上總統，要讓台灣成為全世界最強的科技龍、科技島，並透露後天飛金門要發表和平宣言，希望告訴北京、美國當局台灣人的人聲，就是要和平、要發展經濟、清廉的政府。