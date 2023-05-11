總算聽見樂迷跟音樂人的心聲了！新北市府宣布續辦貢寮海洋音樂祭
在新北市政府宣布貢寮國際海洋音樂祭將永久停辦後，引發外界大量批評聲浪，網路更是炸鍋發文罵聲連連，不少音樂人表達無限感慨，新北市議會民進黨團議員也連日砲轟市府停辦海祭，高喊「還我貢寮海洋音樂祭」，希望市府及新北市長侯友宜回應民意與重視文化。對此，新北市政府觀光旅遊局今（11）日晚間緊急發布新聞稿，表示聽見樂迷、音樂界人士懷念海祭的聲音與期待，宣布貢寮海洋音樂祭將繼續舉辦。
記者吳嘉億／新北報導
新聞稿中說明，市府對於原創音樂的支持從來沒有中斷過，今年除了持續支持獨立音樂表演辦理河海音樂季，將獨立音樂舞台從淡水漁人舞台(原創音樂基地)延伸到新北大都會公園，大都會舞台與淡水漁人舞台同樣具有大眾捷運交通區位優勢，讓更多人可以一起共襄盛舉。
新聞稿中特別提到，想要懷舊的樂迷朋友們，可以回到貢寮海祭，一起搖滾吶喊！指出今年的河海音樂季，有漁人舞台、新北大都會舞台，再加上貢寮的海祭台，提供樂迷更多參加原創音樂活動的時間與空間選擇，歡迎到新北搖滾，支持臺灣原創音樂。
對此當初在台北縣時期擔任縣長時首創舉辦的蘇貞昌嫡系子弟兵、民進黨新北市議員翁震州接到《NOWnews今日新聞》記者電話時表示，海祭這經營累積20年的慶典品牌，已是台灣年輕人的共同回憶，更是享譽國際的音樂盛典，在民眾及議員們的請願下，市府終於從善如流願意續辦，回應人民的心聲。
翁震州也特別強調，希望市府能維持海祭過去原有的經費、規模與天數，讓民眾在疫情下累積三年的遺憾可以一次補足，好好體驗過去海祭原汁原味、不打折、不縮水的音樂與慶典享受。