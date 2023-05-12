力挺郭台銘與姊姊立場不同！謝典林：我的選擇最正確

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台中市部分，最大咖是前立委顏寬恒，市議員部分有黃健豪、張瀞分、羅永珍、陳文政、羅廷瑋、蘇柏興、吳振嘉、黃仁，其中羅廷瑋公開表態挺侯友宜，但可能仍心繫立委選舉，今晚也出席力挺郭董。
其他重要人士包括苗栗縣議長李文斌，南投則由何勝豐議長領軍，與議員游顥、黃世芳共同支持，最南則有嘉義縣議員陳家平、詹琬蓁一起共襄盛舉。
主辦單位表示，現場約有超過2萬人參加造勢。據記者觀察，九成以上是動員而來，現場雖有小吃攤，但生意普通，可能與被動員而來的支持者晚餐都已經解決過了有關。
主辦單位說，郭台銘藉由四場大型造勢宣示自己擁有絕佳的整合能力，而今日的台中場更是意義特殊。台中不僅在地緣上是台灣中心，在地方政治上也是整合南北政治聲量的重要紐帶，因此今日台中「為台為民 郭台銘」的造勢顯得格外重要。
「台灣最強CEO」郭台銘的號召力量頗具成效，從南部啟程一路「北攻」整合政商界、軍警系統、農會系統，強大的「郭家軍」挾帶「郭風」儼然成形，和侯友宜的「被動」形成強烈對比。
在現場民眾及支持者的簇擁之下，郭台銘於晚間7點50分抵達會場並由夫人曾馨瑩陪同。現場民眾不僅高喊：「總統好」光從入口走道舞台就花了二十幾分鐘。
郭台銘首先指出過去四年因為執政黨的錯誤政策讓台灣陷入空轉，不僅兩岸關係快速惡化導致產品無法外銷，而政府除了補貼之外沒有其他對策。郭台銘強調如果有機會成為台灣的總統，一定會制定清楚的產業策略，進一步導入AI的技術，幫產業開拓更大的腹地。
雖然郭台銘稱自己為「政治素人」卻利用組織的力量以及疫苗議題帶動聲量，將國民黨「準初選」的態勢與格局升高，也讓國、民兩大黨的總統選戰提前開打。
現場主持人多次帶領大家高喊「為台為民！郭台銘」，也要大家現在起接到電話，一定要唯一支持郭台銘。
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