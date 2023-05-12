電子股熄火！台積電續跌、鴻海臉綠 台股早盤弱勢跌90點
美股四大指數昨（11）日皆收黑，台北股市今（12）日跟跌，早盤一度跌90點，下殺來到15424點，但隨後跌幅縮小。權值王台積電早盤續跌4元，來到495元左右。其他重要電子股皆熄火，鴻海跌2%，緯創也跌逾4%，但廣達逆勢走高漲逾4%。今日盤面焦點為電力供應概念股，碩天、士電漲3%，中興電與華城漲2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數11日下跌221.82點，或0.66%，收33309.51點；那斯達克指數上漲22.07點，或0.18%，收12328.51點；標普500指數下跌7.02點，或0.17%，收4130.62點；費城半導體指數下跌18.79點，或0.63%，收2978.72點。
受到美股影響，台北股市今日早盤臉綠，一度跌90點，下殺來到15424點。晶圓代工龍頭、權值王台積電昨日跌破500元，今日早盤續跌4元，來到495元左右。聯電跌1.2%，世界先進跌0.3%、力積電在平盤附近。其他重要電子股也熄火，鴻海因業外虧損影響單季EPS今早盤跌2%。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科、群創、和碩、國巨、日月光跌0.4%到逾1%，緯創跌深，跌逾4%。不過，英業達、旺宏、宏碁逆勢抗跌，巨大則走高漲2%，廣達強勢漲超過4%，來到96.2元。
今日盤面焦點為電力供應概念股，碩天、士電漲3%，中興電與華城漲2%，康舒、樂事綠能、大同、華電網漲1%以上。逆勢抗跌股還有山富漲4%以上，漢來美食漲3%、亞洲藏壽司漲約1%。