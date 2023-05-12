英國奧利佛獎最佳新舞作來台　《欽差大臣》爆笑登國家戲劇院

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強納森．楊的劇本改編除了語言的韻律外，也用上了許多雙關語的隱喻，同時經過巧妙的修改，將某些對白部分解構扭曲，拉長延伸或是重複發音，讓出了大塊段落給舞蹈表現，讓這個寫於200年前的劇本，以幽默的荒謬來投射到今日的世界。
該舞作瘋狂的戲劇張力、電流般的舞蹈與出色的視覺效果，也讓雲門舞集創辦人林懷民，給予評，他說，「當代最紅編舞家克莉絲朵．派特和創作伙伴強納森．楊，改編俄國戲劇大師果戈里名作，步步驚喜，分秒爆笑如連環鞭炮。我在倫敦笑飽了，台北去繼續狂笑。」
國家兩廳院表示，克莉絲朵．派特和強納森．楊合作過4支作品，《欽差大臣》是第3支被邀請來台演出的作品。2018年在國家戲劇院演出的《愛與痛的練習曲》為強納森．楊以自身失去女兒的錐心經歷，沉澱5年後，他把痛苦感受轉化成戲劇作品，特別找克莉絲朵．派特與她創辦的「基德皮沃現代舞團」一起合作，結合舞蹈，成為劇場舞作。
《欽差大臣》的靈感便緣起於《愛與痛的練習曲》中一個鬧劇橋段，主持人、小丑、誇張的動作啟發，這段表演在排練階段被舞者們稱為「Show Time」，派特和楊在看著Show Time時，受到舞者們強大的表演能量，兩人於是興起了創作一齣全本諷刺喜劇的想法。
國家兩廳院提到，《欽差大臣》故事發生在俄國一個遙遠又偏僻的小城市，市長得知欽差大臣帶著沙皇御旨要來視察，便召集下屬商量應對辦法，因為這個城市裡的大小官員都有諸多劣跡，唯恐被抓住把柄，各個驚恐不安。此時一個聖彼得堡的小官因旅行途中揮霍無度，賭博又輸光了錢而滯留該城，緊張萬分的官員們，竟把他誤認為欽差大臣，對他殷勤款待、阿諛行賄，於是假欽差與貪官們的往來、對話、碰撞，變成了競相比欺騙、比貪欲、比墮落、比無恥的一場場表演。