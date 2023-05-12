立法院增設國際事務處！掌理交流合作等事項

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立法院司法及法制委員會8日併案審查民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團所提立法院組織法部分條文修正草案，立法院秘書長林志嘉等人列席。
立法院所提書面報告指出，為輔助立法院正、副院長及立委，藉由實質國際交流，與外國國會友好團體、國際組織等推廣國會外交，以積極有效提升台灣國際地位，因此參酌日、韓、法、德、捷克等先進國家國會，均設國際事務相關幕僚單位的體例，擬於立法院增設「國際事務處」，專責辦理國會的國際交流事務，並傳承每屆國會外交成果。
報告指出，鑒於目前立法院秘書處下設的公關室，其處理國際交流事務的架構，已不足因應台灣特殊國際地位現實所需。國會外交已成為台灣對外關係最重要的維繫、開拓力量，地緣政治變化，更彰顯國會外交事務的重要性。
林志嘉表示，成立國際事務處後，得以規劃研擬國會涉外交流策略，提供立委更優質的國會外交支援服務，期盼使國會組織符合國際潮流，使國會更靈活應對國際局勢，更符合國家利益及民眾的期待。
經在場立委討論後，按照朝野黨團提案初審通過，全案不須交由黨團協商。全案今天於立法院會處理時，在場立委並未提出異議，全案三讀修正通過。（編輯：蘇龍麒）1120512