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母親節前夕郭台銘行程滿檔　曾馨瑩關懷唐寶寶替安胎媽媽加油打氣

▲鴻海集團創辦人郭台銘馬不停蹄為選舉做準備，他的夫人曾馨瑩也在母親節前夕前往唐氏症基金會關懷，也替安胎媽媽加油打氣。（圖／永齡基金會提供）
▲鴻海集團創辦人郭台銘馬不停蹄為選舉做準備，他的夫人曾馨瑩也在母親節前夕前往唐氏症基金會關懷，也替安胎媽媽加油打氣。（圖／永齡基金會提供）

記者許家禎／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘馬不停蹄為選舉做準備，他的夫人曾馨瑩身為永齡基金會創辦人另一半也在母親節前夕前往唐氏症基金會「天生我才明倫工坊」陪伴唐氏症寶寶一起學習製作「玫瑰手工皂」，以及探訪住在早產兒基金會攜手全台11家醫院安胎示範病房裡的安胎媽媽們。曾馨瑩指出，看到唐寶寶們不斷從練習中成功，以及安胎媽媽勇敢奮鬥不懈地為了肚子裡的寶寶，他們堅持的毅力，讓自己相當感動，也想想自己還可以為他們做些什麼。

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日前曾馨瑩以行動參與唐寶寶培養自立能力，並捐款贊助唐氏症基金會擴大小作所計畫，目的就是希望培養唐氏症寶寶擁有自立的能力，以及自我提升的價值。曾馨瑩和唐寶寶們一起參與製作「玫瑰手工皂」，過程中也特別分享：「這次參與深刻體會到手工皂從製作到完成，雖然工序不算困難，但對於唐氏症的孩子來說需要經歷不斷地失敗與重複練習才能成功。但一旦看到他們成功做到了，就令我感動不已。」

此外，曾馨瑩也於今日與早產兒基金會一同關懷安胎媽媽，她們皆住在由早產兒基金會攜手全台11家醫院的安胎示範病房，她們勇敢、不懈的精神，深深感動了曾馨瑩，她期許透過她微小的心意，能為這些安胎媽媽獻上祝福。

內政部統計去年（2022）全台出生人數約13.8萬人，年減9.6%，創內政部統計以來新低，然而台灣新生兒的人數雖逐年下降，早產兒的比例卻不降反升，每十位新生兒當中，就有一位早產兒。當孕婦出現早產徵象時就可能需緊急住院安胎，來延長胎兒在母體成長的時間，以降低早產發生率及減少因早產造成的併發症。

若新生兒早產，易產生慢性肺疾病等問題，須仰賴氧氣與呼吸器等居家醫療器材設備，每月可能超過萬元，對弱勢家庭是一筆龐大的壓力。因此，今年曾馨瑩也將持續攜手早產兒基金會，向社會大眾倡議早產兒議題，呼籲孕媽咪留意早產徵兆盡速就醫，增加安胎成功機會，降低早產發生率。

曾馨瑩長年致力於關懷弱勢和身心障礙孩童，尤其我國身心障礙兒童人數約2.8萬人，佔兒童總人口數1.2%，她希望透過參與跟分享，讓社會大眾對他們有更多的認識和理解，呼籲社會大眾共同關注與幫助。曾馨瑩心有所感地表示，身為人母，對自己來說每個孩子都是上天的禮物，不管是弱勢和身心障礙孩童，他們的人生和價值和我們每一個人同等重要。

每年11月11日是曾馨瑩與她和郭台銘小女兒QQ的生日，自2016年起曾馨瑩發起1111慈善計畫，包括捐款雅文基金會呼籲各界重視單耳聽損兒早療、支持伊甸基金會鼓勵身心障礙學員透過農事學習自立，也看見原住民偏鄕學童升學問題，支持雙躍關懷成長協會辦理獎助學金，曾攜手台北市視障者家長協會推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫等，並捐贈讀本給罕見疾病基金會和喜願協會重症孩童。

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