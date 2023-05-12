母親節前夕郭台銘行程滿檔　曾馨瑩關懷唐寶寶替安胎媽媽加油打氣

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此外，曾馨瑩也於今日與早產兒基金會一同關懷安胎媽媽，她們皆住在由早產兒基金會攜手全台11家醫院的安胎示範病房，她們勇敢、不懈的精神，深深感動了曾馨瑩，她期許透過她微小的心意，能為這些安胎媽媽獻上祝福。
內政部統計去年（2022）全台出生人數約13.8萬人，年減9.6%，創內政部統計以來新低，然而台灣新生兒的人數雖逐年下降，早產兒的比例卻不降反升，每十位新生兒當中，就有一位早產兒。當孕婦出現早產徵象時就可能需緊急住院安胎，來延長胎兒在母體成長的時間，以降低早產發生率及減少因早產造成的併發症。
若新生兒早產，易產生慢性肺疾病等問題，須仰賴氧氣與呼吸器等居家醫療器材設備，每月可能超過萬元，對弱勢家庭是一筆龐大的壓力。因此，今年曾馨瑩也將持續攜手早產兒基金會，向社會大眾倡議早產兒議題，呼籲孕媽咪留意早產徵兆盡速就醫，增加安胎成功機會，降低早產發生率。
曾馨瑩長年致力於關懷弱勢和身心障礙孩童，尤其我國身心障礙兒童人數約2.8萬人，佔兒童總人口數1.2%，她希望透過參與跟分享，讓社會大眾對他們有更多的認識和理解，呼籲社會大眾共同關注與幫助。曾馨瑩心有所感地表示，身為人母，對自己來說每個孩子都是上天的禮物，不管是弱勢和身心障礙孩童，他們的人生和價值和我們每一個人同等重要。
每年11月11日是曾馨瑩與她和郭台銘小女兒QQ的生日，自2016年起曾馨瑩發起1111慈善計畫，包括捐款雅文基金會呼籲各界重視單耳聽損兒早療、支持伊甸基金會鼓勵身心障礙學員透過農事學習自立，也看見原住民偏鄕學童升學問題，支持雙躍關懷成長協會辦理獎助學金，曾攜手台北市視障者家長協會推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫等，並捐贈讀本給罕見疾病基金會和喜願協會重症孩童。