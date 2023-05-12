金融業問題難解！中國國銀凍結存戶金融卡、上海浦發銀行砍薪
中國金融業問題頻傳，上海浦發銀行因無預警砍薪，11日爆發員工大規模示威，現在又傳出中國國銀建設銀行突然凍結大批存戶的金融卡，某校8成學生的金融卡遭到凍結。消息一出，引發中國網友熱議。
國際中心楊雅婷／綜合報導
中國上海浦發銀行陸家嘴分行11日爆發大規模抗議，據了解，抗議人士是銀行員工，主因是浦發銀行在未經討論的情況下大砍薪資，部份員工原本月薪2萬人民幣（約9萬新台幣），本月薪資僅剩6260.09元人民幣（約2萬6新台幣）。對此，上海浦發否認罷工潮跟砍薪有關，聲稱是銀行的外包公司與員工的糾紛所致，但財報數字確實不佳，今年第一季獲利更是較去年同期衰退18.35%。
除此之外，中國建設銀行傳出凍結雲南地區存戶的金融卡，甚至有一所學校8成學生的金融卡都不能使用，導致許多存戶無法提款。銀行宣稱此舉是為了防詐騙，存戶只要持身分證件、開戶預留手機號碼及交易證明資料到分行核對，金融卡就能解凍。據了解，目前辦理解凍的人大排長龍，至少要3個小時以上。
中國網友直言任意凍結存戶金融卡是「流氓行為」，銀行無權在未告知用戶也不在乎用戶感受的情況下，就自作主張凍結金融卡，痛批「銀行信用何在，老百姓還有安全感嗎？」