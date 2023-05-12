板橋慈惠宮媽祖廟前合體 侯友宜郭台銘十指緊扣笑開懷
今（12）日是農曆3月23日媽祖聖誕，位在新北市板橋區的慈惠宮一早依例恭請媽祖遶境板橋市區祈求平安，尋求國民黨徵召參選2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，與新北市長侯友宜一前一後抵達慈惠宮參拜及發表談話，先到的郭台銘還在現場等候侯友宜，兩人在廟前廣場微笑握手、十指緊扣，互動看起來十分熱絡，同時也是郭台銘表態角逐2024總統大位後，兩人首度公開同框。
記者吳嘉億／新北報導
先到的郭台銘向現場的信眾發表談話，表示他在媽祖廟出身成長，這裡是他的根、他的源，生他養他育他的的聖地，他每年都參加祭拜；今天適逢聖母聖誕回到這裡，希望媽祖能夠帶給兩岸和平，台灣經濟繁榮，帶給台灣未來的新世代和平。
比原定時間晚快半小時到達會場的的侯友宜則是在致詞時說到，他每年此刻都會到這參香，希望媽祖遶境祈福，讓新北市平安、讓國家太平、風調雨順，新北市也是台灣最大市，希望未來不分你我、族群、政黨，媽祖都會保佑，國家一定越來越好，人民越來越安定。
侯友宜說到，他出生在嘉義朴子配天宮旁，每天在廟埕前，媽祖保佑他成長，來到台北奮鬥向前走，用這樣的心情，大家團結在一起向前走；也感謝「板橋媽」慈悲，在他擔任新北市長任內出錢出力照顧弱勢族群，尤其在疫情期間捐款讓疫情能順利度過，祈求媽祖保佑讓國家越來越好，人民越來越安定，因為大家都是一家人。
侯友宜說完話後，在廟方介紹下，郭台銘也在現場掌聲後上前與侯友宜同台點放起馬炮，兩人握手十指緊扣笑開懷，並交頭接耳私下談話，媒體也追問郭台銘兩人的談話內容，侯友宜沒有多說，郭台銘則說到開心中華民國要勝利、中華民國要和平跟繁榮，中華民國要起飛，對於交談內容推說是兩人的祕密。