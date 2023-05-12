教育再公共化聯盟成立　推全民國防、民眾應熟悉槍枝用法

我是廣告 請繼續往下閱讀
該聯盟提出5大訴求，以適當立法因應新生兒縮減潮，建議將政府預算每年的賸餘，儲存於「教育發展基金」，以支持小家庭擺脫對教育商品的依賴；強調中央教育發展基金支撐學前教育成為公共服務，並依家庭情形調整適配資源支持，同時鼓勵公立或公辦民營學前教育機構參與，促進相互扶助文化。
在各級學校導入「自主學習課程泡泡」，驅動學校教育由下而上的學習文化變革，打造更以學習者為中心的公共教育環境；「終身學習公共化」盼跨部會合作，鼓勵大學、社區大學、職訓機構、高中職、企業與獨立教育工作者組成彈性學習網絡，使青壯年學習者與就業者，有更豐富的生涯發展歷程；「推進台灣成為安居社會」則提議合理加課「資本利得稅」，善用教育對社會更新的能量，跨界推動「全民國防」、「居住正義」、「完善長照」、「尊嚴就業」、「安心生育」、「學校改革」、「終身彈性學習」、「能源改革」等重大議題。
該聯盟目前有10個議題小組，「發展全民國防教育組」召集人任懷鳴表示，俄烏戰爭的警示，讓聯盟驚覺全民國防教育的重要，其實台灣學校教育、社會民防教育，一直都有推動國防教育，但常常不被重視，盼透過聯盟的努力與遊說，讓政府動起來、加以落實。
任懷鳴指出，小組目標共有4點，包括讓民眾認知到中共有認真準備攻打台灣，民眾不該再有逃避心態，應正視危機確實存在；讓台灣民眾理解到做好、做對戰爭準備，「備戰才能實戰」；台灣民眾，不論大人、小孩，皆應盡早具備因應戰時的心理準備與生活準備、體會戰時節奏，平常就要預作練習，屆時遇到戰爭才不會慌張，得以自救、保護家人。
最後，他希望台灣民眾能夠熟悉槍枝使用方法，做好必要使用槍枝的準備，因為台灣是禁槍的社會，人民面對戰爭難免有逃避心理，若能有更多民眾知道槍枝的使用與練習，接受槍枝是可以自我防衛、自救救人的平常工具，比較能突破逃避戰爭的心理障礙。
任懷鳴說，未來聯盟將拜訪黑熊學院，尋找合作機會，讓社會教育推展更全面。
宜蘭縣人文國民中小學校長周樂生分享，該校將全民國防教育中的槍械課程，結合自然課程，融入牛頓三大運動定律、火藥的化學課程，年紀更大一點的學生才會接觸到真槍、打靶訓練等等。
該聯盟於記者會上也介紹了協助高懷青少年，在迷惘中探索出路的「第五類高中」，以自造教育的精神，扭轉「待定向青少年」的生涯困境與被污名化境遇。