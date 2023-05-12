政策大轉彎！新北市府將續辦貢寮海洋音樂祭　賴品妤憂虛晃一招

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然而，新北市府觀光旅遊局11日表示，聽見樂迷對貢寮國際海洋音樂祭的懷舊心聲，為回應樂迷的期待，將續辦海祭，讓更多優秀的樂團有更多的表演空間及舞台。
賴品妤今天在立法院接受媒體聯訪表示，新北市府在48小時內政策大轉彎，這是真的要續辦（復辦）還是借屍還魂，大家要睜大眼睛看清楚。
賴品妤說，新北市府當時說要停辦的理由，根本在胡說八道，現在大家也擔心復辦後的貢寮海洋音樂祭，精神與規模是否跟以往一樣，以及如何處理地方經濟問題。
賴品妤表示，貢寮海洋音樂祭舉辦期間，很多民眾選擇搭乘火車前往，也有人會在瑞芳火車站轉車，因此當新北市府宣布停辦時，她不只收到貢寮民眾的抗議，也有很多瑞芳民眾大力抗議。
賴品妤指出，新北市長侯友宜除了要說清楚，貢寮海洋音樂祭要如何復辦、如何與在地經濟配合，她也擔心侯友宜只是虛晃一招、隨便弄弄，「我還是有交代交通部觀光局，還是隨時都要有接手續辦的準備」。
媒體追問，新北市府髮夾彎，是否有政治或年輕選票考量；賴品妤表示，一定有選票或政治考量，因為宣布停辦貢寮海洋音樂祭後，新北市府被罵翻，為了怕被罵才馬上髮夾彎。
多次參加貢寮海洋音樂祭的民進黨新北市立委蘇巧慧在臉書發文表示，貢寮海洋音樂祭是品牌，結果現在把這個品牌拿掉，變成河海音樂祭的附庸，侯市府是否知道一個IP的養成要耗費多少心力、是否知道獨立音樂的精神。（編輯：翟思嘉）1120512