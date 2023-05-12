大學申請入學應變機制　須隔離治療通知書佐證才適用

112學年度大學申請入學第二階段的指定項目甄試，各大學校系將從5月18日起到6月4日陸續舉辦，大學招生委員會聯合會今（12）日提醒考生，因COVID-19確診住院隔離治療的中重症考生，若要申請應變機制，必須提出由各地衛生局所發出的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件佐證。
記者李琦瑋／台北報導
大學招聯會指出，雖然COVID-19已自法定傳染病第5類改為第4類，但疾管署仍規定，COVID-19 併發症（中重症）確診個案經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用，解隔條件不變，所以，若在二階甄試期間因COVID-19確診住院隔離治療的中重症考生，還是可以適用已於4月12日公布過的112學年度大學申請入學管道因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情的應變機制。
根據大學招聯會日前公布的應變機制，當大學或個案考生因受疫情影響無法辦理或參加甄試時，將以學測成績加書面審查調整占分比例作為第二階段甄試，取消面試、筆試、實作等項目（醫學系、牙醫系、中醫學系及師資培育公費生系組例外）。
大學招聯會提醒，考生若需要申請適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，必須提出由各地衛生局所發出的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件佐證。
大學招聯會執行秘書王文俊提醒考生，國內疫情雖已趨緩，平日仍要做好自我衛生管理，隨時注意個人飲食與衛生習慣，勤洗手消毒、避免出入人潮擁擠的地方，若應考前有發燒等身體不適的症狀，記得盡快與應考校系聯繫安排備用試場。