啦啦隊殺手孫生喊話「想和Wendy復合」 卻又自爆做過琳妲春夢
Up直播節目《藝外爆紅》日前邀請到與啦啦隊情史豐富的反骨男孩「孫生」和主持人張立東聊情史，製作單位也特別安排了人氣直播主小茜茜擔任助理主持，讓2人直接大喊這集很「香」，超敢講的孫生，一開始便霸氣表示最想與Wendy復合，後續談到性幻想對象時則語出驚人的表示：「曾經有做過琳妲的春夢。」
記者侯家瑜/綜合報導
由Youtube團體反骨男孩發跡的孫生，前任女友林襄和Wendy等人皆為啦啦隊女神級人物，他幽默敢講，這次登上直播節目面對酸民，一開始就有網友辛辣提問，無法與女友做愛做的事是怎麼一回事？孫生坦言：「對於愛愛這件事我會覺得是有點在欺負別人，面對自己愛的人當然不會想欺負。」直接解釋很少與女友進行這檔事的原因，隨後張立東也詢問前幾任女友中最想跟哪一位復合，他也直接霸氣回應：「肯定是Wendy！」與林襄分手的時間已經太久了，並不會想復合，還說與Wendy分手後現在都還在調整自己的狀態，還不會想跟其他異性相處。
節目第二段則是談到了撩妹等話題，被問到性幻想對象時，孫生突然語出驚人：「其實曾經有做過琳妲的春夢。」讓網友們大吃一驚，敢講的他也補充說明，2人身為團體的同事共事很久了，本來就會有一些情感，某次夢中2人原本是在逃亡，後來跑到房間裡就莫名親了起來，最後也強調為何會夢到自己真的不知道，2人沒有任何曖昧情愫的可能。