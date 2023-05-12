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中捷事故1死10傷　時力提修法「終結違法建商」

▲ 時代力量立委王婉諭今天(12日)偕同台中市議員吳佩芸召開記者會強調，政府不應繼續放任像興富發這樣的慣犯建商、無視公共安全，時代黨團將提出相關修法版本，共同檢討現行的法治問題，避免人民淪為政治及資本利益底下的犧牲品。（圖／新頭殼）
▲ 時代力量立委王婉諭今天(12日)偕同台中市議員吳佩芸召開記者會強調，政府不應繼續放任像興富發這樣的慣犯建商、無視公共安全，時代黨團將提出相關修法版本，共同檢討現行的法治問題，避免人民淪為政治及資本利益底下的犧牲品。（圖／新頭殼）

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台中捷運樂豐公園站10日發生工安意外，釀成1死10傷。時代力量立委王婉諭今天(12日)偕同台中市議員吳佩芸召開記者會強調，政府不應繼續放任像興富發這樣的慣犯建商、無視公共安全，時代黨團將提出相關修法版本，共同檢討現行的法治問題，避免人民淪為政治及資本利益底下的犧牲品。

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針對興富發建案吊臂墜落台中捷運軌道，釀成傷亡一事，時代力量立法院黨團今天在立法院召開記者會。王婉諭指出，據勞動部職安署的公開資料，興富發集團及旗下潤隆建設在2018年至2022年間，每年皆發生重大職災死傷，更有多項不良紀錄，以工人滾落、墜落最多，其次為物體飛落、倒塌及崩塌，導致許多勞工喪命。興富發如此惡名昭彰、劣跡斑斑的建商，實在讓民眾無法相信其建物完成後的居住品質及安全性。

王婉諭說，時力黨團認為營造業屬於高風險行業，職安署除了列為勞檢重點、嚴處肇災工地外，對於違反職安的慣犯應加強日常預防措施，若限期改善、勒令停工未果，必要時應輔以影響業者營運的政策工具。

王婉諭提及，時力黨團將提出《建築法》修法，參考公平交易法立法體例，將重大工安事件的裁罰改以銷售金額來計算，除了大程度提高罰鍰金額外，也會針對遲未改善的情形納入按次連續處罰之規定，以保障社會大眾的公共安全。

吳佩芸表示，一家資產高達2000多億的建商，在過去多次工安意外中，台中市政府多次表示會重罰，但最後都僅是開罰幾10萬元而已，重重舉起再輕輕放下，長期放縱興富發的結果就是台中市民安全受到危害，亦損害造價高達593億的捷運，更導致無辜國人性命的傷亡。

王婉諭提及，從興富發集團相關公司的政治獻金捐贈列表來看，集團提供大量政治獻金提供國、民兩黨的議員、立委及市長選舉，甚至還有總統大選，實在令人擔憂有關興富發的調查及究責，是否會因為利益關係而蒙蔽良心，包庇違法慣犯的建商。

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