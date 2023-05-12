中捷事故1死10傷　時力提修法「終結違法建商」

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王婉諭說，時力黨團認為營造業屬於高風險行業，職安署除了列為勞檢重點、嚴處肇災工地外，對於違反職安的慣犯應加強日常預防措施，若限期改善、勒令停工未果，必要時應輔以影響業者營運的政策工具。
王婉諭提及，時力黨團將提出《建築法》修法，參考公平交易法立法體例，將重大工安事件的裁罰改以銷售金額來計算，除了大程度提高罰鍰金額外，也會針對遲未改善的情形納入按次連續處罰之規定，以保障社會大眾的公共安全。
吳佩芸表示，一家資產高達2000多億的建商，在過去多次工安意外中，台中市政府多次表示會重罰，但最後都僅是開罰幾10萬元而已，重重舉起再輕輕放下，長期放縱興富發的結果就是台中市民安全受到危害，亦損害造價高達593億的捷運，更導致無辜國人性命的傷亡。
王婉諭提及，從興富發集團相關公司的政治獻金捐贈列表來看，集團提供大量政治獻金提供國、民兩黨的議員、立委及市長選舉，甚至還有總統大選，實在令人擔憂有關興富發的調查及究責，是否會因為利益關係而蒙蔽良心，包庇違法慣犯的建商。
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