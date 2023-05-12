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綠籲復辦貢寮海祭不打折縮水　侯友宜：「原汁原味」不一定是進步

▲民進黨新北市議員舉牌向侯友宜喊復辦的貢寮海祭要承諾不打折、不縮水。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.12）
▲民進黨新北市議員舉牌向侯友宜喊復辦的貢寮海祭要承諾不打折、不縮水。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.12）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市政府昨日晚間緊急聲明宣布舉辦貢寮海洋音樂祭，民進黨新北市議員張維倩、李余典、陳永福、邱婷蔚、彭一書、翁震州今（12）日在市議會再問新北市長侯友宜，炮轟市府復辦的海祭規模縮小像「走味的咖啡」，要求舉辦規模不打折、不縮水，才是「原汁原味」。對此，侯友宜強調，原汁原味不一定會進步，未來海祭將轉型與河海音樂祭共存，同樣搖滾、熱血，且會辦得更好。

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李余典質詢時先以「走味的咖啡」嘲諷，表示很高興昨晚市府馬上宣布要續辦，但「貢寮海洋音樂祭」只剩下一個「海洋祭台、根本就是敷衍，希望還回「原汁原味」的海洋音樂祭，不要規模縮小、縮水，把預算用在漁人碼頭跟大台北都會公園上。

翁震州進一步說到，經營一個活動品牌是很難得的，畢竟經營了20年，當全台灣、亞洲甚至全世界的人都知道海祭這個品牌，每年能增加這麼多的觀光人數，期待恢復原本的經費規模、舉辦規模、舞台規模跟舉辦天數，重現「原汁原味」不打折、不縮水的海祭，這才是大家期待的貢寮海洋音樂祭。

侯友宜在答詢時表示，市府原是為了要擴大獨立音樂團體、個人的音樂創作，用河海音樂祭延伸到漁人碼頭跟大台北都會公園的舞台，另外將貢寮海洋音樂祭轉型為「貢響山海祭」，用長期規畫方式帶動音樂與觀光休閒產業。

至於貢寮海祭名稱是否會不見？侯友宜說到，他在新北市任職13年來每年夏天都會去貢寮，也看到年輕朋友挖沙坑、在沙灘上聽音樂跟游泳，期待在音樂祭辦理上不要輸給其他地方；說明個人不反對轉型，貢寮海祭這名稱對很多人來說有感情，但河海音樂祭也辦得很成功，不會輸給貢寮海洋音樂祭，是擴大讓獨立音樂團體有更多舞台可以展演。

議員張維倩表示，「貢寮音樂祭」承載很多年輕人的感情、夢想還有獨立樂團的夢，在預算沒有特別編列下，質疑市府就是持逐漸下架規模的動作，就是無心要辦海祭，正如民眾反應市府就是敷衍再辦一屆，明年沒有選舉可能就會停辦。

彭一書、邱婷蔚也要求侯友宜承諾恢復一個完整的貢寮海洋音樂祭，保證不縮水、原汁原味。陳永福更是建議可以在海祭活動辦理問卷調查，了解是否真的如原汁原味，這樣迴力鏢會打到誰就知道。

侯友宜對此重申，表示「原汁原味」不一定會進步，不管是甚麼味道，就是要辦得更好、更進步一點，擴大辦理讓獨立音樂樂團有更多人投入。

最後民進黨議員們則拿出「貢寮海洋音樂祭不打折」看板，還邀請到在場旁聽的國民黨新北市議員葉元之一同呼口號，呼籲「不打折不縮水、還我海祭百分百」。

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