中捷意外釀1死10傷！在野黨團促重罰工安事件、限制前科建商

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時力黨團幹事長王婉諭今天偕台中市議員吳佩芸舉行「終結違法建商，還我公共安全」記者會。
王婉諭指出，根據勞動部職業安全衛生署公開資料，興富發集團及旗下潤隆建設在2018年至2022年間，每年皆發生重大職災死傷，更有多項不良紀錄。
王婉諭指出，時力黨團認為營造業屬於高風險行業，職安署除了應將營造業列為勞檢重點，應加強日常預防措施；若政府要求業者限期改善、勒令停工未果，必要時應輔以影響業者營運的政策工具。
王婉諭指出，依照建築法現行條文，建築物施工期間妨礙交通及公共安全，除勒令停工外，並各處承造人、監造人或拆除人新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰；但台中捷運事故造成無辜人命死亡，現行罰則明顯不足。
王婉諭指出，時力黨團將提出建築法修正草案，參考公平交易法立法體例，將重大工安事件的裁罰改以事業上一會計年度營業收入計算，除了提高罰鍰金額外，將明定連續處罰遲未改善情形。
民眾黨團則透過聲明表示，這起意外反映現行法規無法有效監管「工安慣犯」，更凸顯台中捷運處理事故流程缺失；中捷必須檢討意外處置標準作業流程、修正煞車程序，並設法補足偵測盲區，才能真正保護乘客安全。
民眾黨團也要求，政府應積極介入，研議相關法令，限制有「工安前科」的建商及承包商；中捷更要重新審視危機處理訓練，別再漠視乘客生命安全。（編輯：林興盟）1120512