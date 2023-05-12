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《浪姐4》Ella遭挖「也曾搞錯原唱」！她親轉發糗片：我也有今天

▲Ella在《乘風2023》第一集中，被龔琳娜「認錯原唱」，讓不少觀眾笑翻。（圖／翻攝自Ella微博）
▲Ella在《乘風2023》第一集中，被龔琳娜「認錯原唱」，讓不少觀眾笑翻。（圖／翻攝自Ella微博）

記者賴禹妡/綜合報導

陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》）一開播就成為熱門話題，本季邀請到陳意涵、賈靜雯、Ella（陳嘉樺）、謝娜及蔡少芬等33位女星參賽，其中Ella在節目中大方活潑的模樣創造許多笑點，第一集裡她被「認錯原唱」的片段更是讓不少人笑爆，節目播出後，有網友挖出先前她也曾唱錯蘇慧倫的歌曲，讓她親自轉發笑喊：「我也有今天！」 

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▲（圖／翻攝自龔琳娜微博）
▲在《乘風2023》首集節目中，龔琳娜（左）想哼Ella（右）的歌，唱到一半才發現是徐懷鈺的歌，兩人互動笑翻網友。（圖／翻攝自龔琳娜微博）
在《乘風2023》首集內容中，Ella主動上前向中國女高音家龔琳娜介紹自己，沒想到龔琳娜想哼Ella的歌，唱到一半才發現是徐懷鈺的歌，但Ella隨即唱起S.H.E的經典歌曲《Super Star》，這才讓龔琳娜想起來，並跟著一起唱，兩大女神互動超可愛。 

▲（圖／記者葉政勳攝、蘇慧倫臉書）
▲Ella（左）被網友挖出過去受訪片段，竟也曾在蘇慧倫（右）面前唱錯對方的代表歌曲，讓她瞬間糗到原地消失。（圖／記者葉政勳攝、蘇慧倫臉書）
而節目播出後，Ella被網友挖出過去受訪片段，只見她在蘇慧倫身旁打算唱對方的代表歌曲，緊接著開始唱起《明明白白我的心》，但唱到一半就被蘇慧倫吐槽「妳知道那是成龍跟陳淑樺唱的嗎？」讓她瞬間仰頭大笑，糗到原地從鏡頭中消失。 

網友將兩個「搞錯主唱」的精彩片段剪在一起，讓Ella看完也親自轉發，自嘲「我也有今天」，也讓粉絲們紛紛笑喊，「龔琳娜老師還算是不錯的，最起碼唱兩句自己突然能自己知道唱錯了，Ella要是本人不提醒，她能一首歌唱錯下去」、「出來唱，總是要還的」、「你的昨天太輝煌，今天輪的就比較快」、「日常考古」。 

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