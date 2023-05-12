105cm長腿空姐陳楟蓁排斥「肢體接觸」 錄節目突飆淚痛哭
《BIBO願望合夥人》不僅考驗玩家智力，同時進行嚴峻的體力考驗，例如之前的撕名牌遊戲，由於男女體型和力氣差異大，只有一位女性玩家憑著毅力和智慧存活下來，她就是擁有105公分逆天美腿，以及羨煞眾人翹臀的空姐陳楟蓁，透過節目展現超強女力。
記者侯家瑜/綜合報導
擁有姣好身材的陳楟蓁其實是空姐，首次出演節目就是《BIBO願望合夥人》實境秀，談及參賽目的，她明確表示目標就是價值台幣300萬元的BIBO NFT，為此也事先瞭解密室逃脫和狼人殺等遊戲玩法及規則。雖然渴望贏得獎金以孝順父母，但陳楟蓁在遊戲中還是很關心其他玩家，她提到參與節目期間，最痛苦的是玩撕名牌遊戲，「需要很多的肢體接觸，是我不喜歡的，因為不想要別人受傷。」當隊友上淘汰台猜拳定勝負時，她更是在台下因不捨而飆淚痛哭，讓人見到她感性善良的一面。
年僅24歲的賴峻騰因擁有韓系外型、對時尚敏銳，在網路上小有名氣，還成立個人潮流品牌擔任主理人，坐擁5家店面，曾上過《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》等綜藝節目，此次在《BIBO願望合夥人》以領袖之姿帶著隊員和同盟，衝鋒陷陣對抗強敵，展現霸氣一面，只是原本在節目中高人氣的他，在面臨淘汰票選階段時，因表現過於亮眼招致眾叛親離，不得不站上淘汰擂台。
本集將迎來2位玩家離開，拍攝現場離情依依，留下的參賽者流淚滿面，目送夥伴離去，陶晶瑩不禁提出懷疑：「眼淚是不捨，還是其實是為了自己的羞愧感。」她接著分析，恐怕只有「偉大的隱藏者」，才能在這場充滿心機的遊戲中勝出，再度點出這場遊戲對人性的考驗，也令人好奇究竟誰會留到最後。