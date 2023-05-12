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週末出門要帶傘！明起「鋒面雨撲全台」　一圖看懂降雨熱區

▲週六入夜後開始受到鋒面影響，週休兩日全台有雨。（圖／記者張志浩攝）
▲週六入夜後開始受到鋒面影響，週休兩日全台有雨。（圖／記者張志浩攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週休兩天受鋒面影響，明起入夜後全台就有降雨情況出現，中央氣象局表示，母親節當天中部以北雨勢最為明顯，直到禮拜一（15日）開始鋒面南移，南部、東半部有局部雨，週二、週三天氣較為穩定，下一波鋒面從週四（18日）開始靠近。

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根據中央氣象局預報員指出，週（13）六入夜後全台都有降雨狀況，尤其是中南部會比較明顯，白天中部以北有零星短暫陣雨，南部地區注意午後陣雨。週六氣溫略為下滑，北部地區22度至25度，中部地區21度至28度，南部24度至30度，東部22度至26度。

▲20230511氣象局降雨圖卡（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預測鋒面雨勢熱區，週末兩天全台有雨。（圖／中央氣象局提供）
這波鋒面會在週日（14日）鋒面通過台灣，接著往東南部移動，母親節當天中部以北降雨狀況明顯。週日北部、東半部高溫23-25度，中部高溫25-27度，南部也有30度以下，民眾外出慶祝佳節，也要注意降雨加降溫的狀況。

天氣風險分析師吳聖宇指出，直到下週一（15日）鋒面逐漸離開，南部、花東地區上午期間可能還是有些雲量存在，並且有局部降雨的機會，不過隨著鋒面越來越遠，下午過後天氣也會逐漸穩定下來。

下週二、週三（16至17日）天氣相對穩定，迎風面東半部有些局部降雨，山區午後也會有局部短暫陣雨。下一波鋒面預期可能在下週四、週五（18-19日）左右接近台灣附近，降雨狀況還有待觀察。

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