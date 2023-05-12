保瑞Q1大賺逾1個股本「2大業務強勁成長」　毛利率創近8季新高

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小分子製劑部分，保瑞分享，除了去年新增的17個新客戶專案外，保瑞藥業的原有品牌客戶，包括加拿大廠區的GSK和竹南廠區的Amneal，出貨量均比去年同期有所增加。此外，去年通膨調價機制的提高也使得代工價格上升，進一步推動了整體營收和獲利的增長；使得CDMO業務營收和獲利表現不受景氣循環或市場環境影響，持續向上。
在大分子代工業務方面，保瑞提到，在本季成功地為全球客戶完成了3項專案，並簽訂了9個變更/工作訂單，這展示了保瑞在大分子代工領域中的成長動能和實力。同時，保瑞的代工製造產能也積極支援集團內部另一事業體的全球市場銷售業務發展。
除了不斷擴展外部客戶群，保瑞還將代工製造產能用於支援集團內部另一事業體的全球市場銷售業務。台南廠區持續供應保瑞聯邦在台灣市場的產品，而去年併入的安成藥業則將旗下6項產品陸續轉移到符合美國FDA監管要求的益邦竹南廠，各項專案正按照計劃時程順利進行，這將大幅改善成本結構。
針對全球銷售業務，保瑞在去年併購了安成藥業後，成功進軍全球最大的藥品消費市場美國。2023年第一季的全球銷售業務營收達新台幣35.4億元，貢獻了集團整體營收的約74%。安成藥業代理的癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension和胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule成為了營收的重點產品。
另，保瑞聯邦在整併西藥部門後，也在台灣市場上取得競爭優勢，再加上日本合作夥伴衛采於本季在台灣透過保瑞聯邦通路、與日本同步上市新產品，提升了整體的成長動能。
保瑞董事長盛保熙進一步指出，第一季毛利率為40.3%，較去年同期34.9%增加約5.4個百分點、更較去年第4季大幅提升近20個百分點，創近8季毛利率新高，主要是因合併營收中產品組合持續優化。其中，佔本季營收逾3成的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule已如期在今年1月下旬改自有藥證、自行生產的產品出貨，大幅提升集團整體毛利表現。
盛保熙預期，第2季在低毛利產品、即癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension，終止代理後，不僅能使得集團整體毛利水準再度提升，更能將原積壓於高單價、低毛利產品之營運資金用於更有效率的產品投資或業務發展。
盛保熙認為，整體而言，保瑞第一季營運表現亮眼，獲利達到歷史新高，EPS創下台灣製藥業單季的紀錄。公司持續發展雙引擎成長利基，CDMO業務和全球銷售業務均展現強勁的增長動能。保瑞將繼續聚焦製劑核心技術和CDMO業務的拓展，積極尋求垂直整合和水平擴張的機會，以提升在全球藥品市場的競爭力，實現更高的成長目標。