白心儀接棒主持《台灣亮起來》！盼圓夢拍到「台灣黑熊」
節目《台灣亮起來》播出近18年，將邁向800集的全新里程碑，節目即將推出3.0全新企劃，從人物故事看見台灣奮起的軌跡，讓色香味結合人情味，從庶民小吃探索台灣文化。此外，節目也將把彰顯台灣價值的內容，擴大到在台灣土地上所有的生命權，加入在地環境的關懷，特別延攬多年來深耕人文風土及生態議題，資深的新聞節目製作人白心儀加入團隊，擔綱《台灣亮起來》新一任主持人，她也透露自己很想拍到台灣黑熊，希望有機會圓夢。
記者郭佩蓉/綜合報導
逾20年新聞資歷的白心儀主持風格溫暖而有力量，擅長人物故事的敘述，也長年關懷台灣動物議題，愛土親土的形象與《台灣亮起來》不謀而合，白心儀表示：「全新任務真的讓我熱愛台灣的心再次亮起來，我們會讓更多默默努力打拚的臉孔，躍上大螢幕，紀錄他們與土地的連結，還會收集更多代表台灣的味道，讓台灣感動這世界更多的地方。」
白心儀也將繼續發揮生態紀實的長才，她在生態動物議題的採訪製作，深具口碑且盛名遠播，英國BBC為拍攝台灣飛鼠和穿山甲，抵達台灣的第一站就是拜訪白心儀請益，「BBC的團隊說會架軌道裝吊臂，我笑說我就是兩個攝影記者，加兩罐防蚊液，對於我土法煉鋼的拍法，他們很驚嘆覺得不可思議」，台灣目前可謂全球聚焦，生態和動物保育都是跨國界議題，也將是《台灣亮起來》全新企劃內容之一，「我一直想拍到台灣黑熊，紀錄牠們在棲地出現的身影，希望可以和三立團隊一起圓夢」。
白心儀說《台灣亮起來》將會更貼近大眾關懷，發掘所有值得被尊敬推崇的人事物，「凝聚在地人物的情感，向上的力量就會更強大；對大自然有更多關愛，才會找到拯救地球的解方」，白心儀也將開設全新的網路平台「白心儀的明日世界」，紀錄分享工作中的一切，由白心儀主持的《台灣亮起來》，將從5月14日起，每個星期日下午1點在三立新聞台播出。