今日來講股／碳權還能追？分析師給解答　台股AI與業績股最安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇威元表示，原則上碳權是一個長線的題材，只是因為碳權交易平台要延到7月份設立，因此短線上呈現震盪整理。他進一步解釋，碳權概念股包括造林、碳盤查軟體、碳捕捉、碳足跡等相關議題。而最「純」的碳權概念股應該是有造林的，如華紙、永豐餘與正隆，像是華紙在兩岸三地有三萬公頃的林地，很明顯擁有那麼多的碳權，未來都是重要資產。
另外，還有森崴能源，因為是正崴集團旗下、董事長是郭台強，因此關注度也高，森崴能源除了做售電平台、做綠電與離岸發電，但他也投資元杉森林進行造林的相關投資，一旦造林，之後就有碳權。
至於碳補捉也是熱門議題，如永光做特用化學，利用惰性氣體跟二氧化碳結合；和益也有技術將碳中和的氣體埋在土裡做土壤整治、土壤環保。還有，碳盤查的軟體如倍力、叡揚、大世科，由於目前全體上市櫃公司完成碳盤查的不到200家，因此後面市場應該滿大的。
蘇威元說，尤其許多國際品牌都要求供應鏈得朝「綠色」方向走，如蘋果在2018年左右就推行綠電做生產，甚至規定2030年要求所有供應鏈都得是綠色供應鏈，要用綠色能源，如果不符合這個條件，就會被踢出供應鏈名單，也就是說，未來企業要生存、要有訂單，就得符合綠色標準，如果碳排越多，就得購買碳權。
蘇威元指出，但近來碳權概念股漲多拉回，主要是碳權交易所延後到7月設置，因此相關概念股呈現短暫的休息回檔。他認為整個題材的引爆點應該會落在交易所7月份成立時，這段時間稍微整理，7月份有機會再起。
至於整個台股部分，蘇威元表示雖然部分電子股偏弱，但還是有一些火種，像是AI概念股就很夯，大家都在討論廣達股價有沒有機會超越鴻海？現在看來機會頗大，看廣達董事長林百里出席公開場合也是紅光滿面、心情很好，主要就是押對寶、押對產業。
蘇威元進一步解釋，AI概念股中，伺服器與散熱相關最為吃香，最近像奇鋐、雙鴻、健策與建準股價相對強勢，因此看電子五哥的話，首選還是以廣達與緯創為主，因為這兩家公司都是以高階伺服器、AI伺服器的占比是最高的。
蘇威元指出，國安基金4月13日宣布退場，根據歷史經驗，退場後的一個月內以下跌居多，因此到5月13日左右，大盤呈現震盪格局也在所難免，如果要挑就得挑「業績股」，也就是第一季EPS要好的，然後4月份營收得月增加年增，如此一來才比較容易支持他後面股價的續航力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。