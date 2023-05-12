運輸需求下滑　長榮、陽明首季獲利年減9成

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長榮說明，今年第1季貨櫃航運景氣受全球政經局勢與通膨壓力影響，整體運輸需求及市場運價均呈下滑，影響第1季營收與獲利表現。
展望後市，長榮表示，除密切注意短期市場的貨量變化外，也將持續關注因地緣政治因素所引發相關產業鏈及貿易結構的改變，適時調配運力以因應市場發展。
陽明今天同步公告第1季財報，首季合併營收為369.53億元、年減65.36%，稅後淨利34.01億元、年減94.38%；EPS為0.97元，較去年同期的17.35元減少16.38元。
陽明指出，全球市場方面持續受到俄烏戰爭延續、美國聯邦準備理事會（Fed）升息及客戶現有庫存皆影響全球經濟復甦，致使全球市場需求下降，且第1季航運市場受農曆年節影響，工廠調整出貨計畫及人力配置以因應市場需求所造成的出貨延遲及作業限制，致使整季營收降低，然而3月產業陸續復工，因此整體營運量略微增加。
展望後市，陽明認為，根據今年4月Alphaliner最新資料顯示，全球約有4.4%貨櫃船隊處於閒置狀態，較近期高峰6.4%持續縮減，預期航運市場貨運需求有回溫跡象，如下半年全球供應鏈庫存可持續消化並維持傳統旺季表現，對營運績效將有正面助益。
但陽明也指出，地緣政治變化、區域經濟發展及國際環保法規的不確定等因素仍影響全球航運市場，需審慎應對。
另外，陽明今天也透過重大訊息公告，董事會決議買進5艘1.5萬TEU（20呎櫃）LNG 雙燃料全貨櫃船採購案，並以授權簽約總金額為8.5億美元（約新台幣261.29億元）至9.75億美元（約新台幣299.71億元）辦理後續簽約事宜。（編輯：趙蔚蘭）1120512