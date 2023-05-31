飯局妹的告白1／秀「色」可餐？獨家揭秘飯局妹工作秘辛

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在《NOWnews今日新聞》團隊持續走訪下，終於成功專訪到飯局經紀人小彬（化名），手上有超過30位飯局妹的他，業績好的時候，光一個晚上就能派出5成以上的美眉，以一位飯局妹一場飯局抽2000元來算，身為飯局經紀的他一晚3、4萬元入袋不是問題。至於飯局妹怎麼收費，小彬表示目前主要分高級傳播、小局、大局、大大局四種，「反正就是漂亮、更漂亮、非常漂亮，大概是這種概念。」簡單來說，就是依飯局妹的條件姿色分等級算價碼，另外有「保底」制度，「她出去如果是小局，可能就是一個小時2000元」也就是飯局妹接一場飯局，一次至少4小時，並依大小局，價碼從8000元到1萬2、甚至更高。
做「飯局妹」要有什麼樣的基本門檻？小彬不諱言的說「就是要長得夠漂亮」，若外型沒那麼亮眼，至少個性要非常活潑外向、敢跟陌生人聊天，或是要很敢玩、有炒熱氣氛的天分。穿著部分不一定要走氣質路線，而是看客人需求「都可以客製化」。至於基本行規大部分是「上桌要收錢，然後下桌要匯款給經紀人」，還有「口風緊」最是重要，也就是在餐桌上客人談論的公事私事，飯局妹一律都要守口如瓶「千萬不能當大嘴巴，否則會被業界拉入黑名單，變成黑單妹。」
外界最好奇的是，「飯局妹」很難不讓人跟「情色」聯想在一起，儘管在飯局裡確實只是單純陪吃飯、喝酒等等，但在酒酣耳熱後，會不會被客人要求提供「性服務」？小彬表示在安排Case的時候都會事先跟客人講好遊戲規則，「我們明白的講就是今天她是來服務你吃飯，並不是來給你這樣（性服務）」也嚴禁美眉和客人私下聯繫或私約，「你們私底下溝通（性交易）那出什麼事就跟我無關了，我沒辦法保障什麼，你不要事後才來跟我講這些，那我能做的就是事前我知道這些事，我去幫妳防範，不然的話我們賺這種錢，是賺什麼意思的？」飯局經紀的角色，除了仲介飯局妹，還負責建立制度與管理，避免雙方發生糾紛。不過我們持續追問，倘若客人真的有意進行性交易，小彬也直言「只要事先說好都能安排。」