飯局妹的告白3／寧棄飯局轉行AV　女優：受夠了情緒勞動！

飯局妹的告白1／秀「色」可餐？獨家揭秘飯局妹工作秘辛

記者陳采沂／專題報導

今年（2023）2月，台北地院一項宣判引發關注，案件是一名張姓男子因為追求正妹遭拒後，在兩人共同友人的社群群組爆料女方是「飯局妹」，因此遭告加重誹謗。不過，法院認為「飯局妹」在高級私人聚會等社交活動提供服務，是正當行業，最後判張男無罪，全案定讞。由於「飯局妹」可能會讓人聯想到「陪酒」或「賣色」等負面字眼，因此法院的判決結果，跌破許多人的眼鏡。為了讓更多人了解「飯局妹」這份工作，《NOWnews今日新聞》團隊，歷經一個多月的深入調查採訪，為您揭開飯局產業的神秘面紗。

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飯局公關俗稱「飯局妹」，通常在高級私人聚會等社交活動，像是高檔餐廳、飯店或招待所等，為客人提供餐桌的公關服務，包括倒酒陪喝、替案主夾菜聊天、炒熱現場氣氛等，由於服務對象多為政商名流或有頭有臉的人物，因此「飯局妹」都相當低調，多半不會對外承認自己有做飯局，通常會由俗稱「妹頭」的飯局經紀人仲介媒合，並自成一套飯局的產業行規。也因為飯局產業服務的對象多是有權勢之人，因此我們的新聞團隊在一開始處處碰壁，不論是飯局妹或飯局經紀，對我們的約訪都避之唯恐不及，不是怕見光死，就是擔心若不小心曝光不能說的秘密，可能遭到封殺。

在《NOWnews今日新聞》團隊持續走訪下，終於成功專訪到飯局經紀人小彬（化名），手上有超過30位飯局妹的他，業績好的時候，光一個晚上就能派出5成以上的美眉，以一位飯局妹一場飯局抽2000元來算，身為飯局經紀的他一晚3、4萬元入袋不是問題。至於飯局妹怎麼收費，小彬表示目前主要分高級傳播、小局、大局、大大局四種，「反正就是漂亮、更漂亮、非常漂亮，大概是這種概念。」簡單來說，就是依飯局妹的條件姿色分等級算價碼，另外有「保底」制度，「她出去如果是小局，可能就是一個小時2000元」也就是飯局妹接一場飯局，一次至少4小時，並依大小局，價碼從8000元到1萬2、甚至更高。

做「飯局妹」要有什麼樣的基本門檻？小彬不諱言的說「就是要長得夠漂亮」，若外型沒那麼亮眼，至少個性要非常活潑外向、敢跟陌生人聊天，或是要很敢玩、有炒熱氣氛的天分。穿著部分不一定要走氣質路線，而是看客人需求「都可以客製化」。至於基本行規大部分是「上桌要收錢，然後下桌要匯款給經紀人」，還有「口風緊」最是重要，也就是在餐桌上客人談論的公事私事，飯局妹一律都要守口如瓶「千萬不能當大嘴巴，否則會被業界拉入黑名單，變成黑單妹。」

外界最好奇的是，「飯局妹」很難不讓人跟「情色」聯想在一起，儘管在飯局裡確實只是單純陪吃飯、喝酒等等，但在酒酣耳熱後，會不會被客人要求提供「性服務」？小彬表示在安排Case的時候都會事先跟客人講好遊戲規則，「我們明白的講就是今天她是來服務你吃飯，並不是來給你這樣（性服務）」也嚴禁美眉和客人私下聯繫或私約，「你們私底下溝通（性交易）那出什麼事就跟我無關了，我沒辦法保障什麼，你不要事後才來跟我講這些，那我能做的就是事前我知道這些事，我去幫妳防範，不然的話我們賺這種錢，是賺什麼意思的？」飯局經紀的角色，除了仲介飯局妹，還負責建立制度與管理，避免雙方發生糾紛。不過我們持續追問，倘若客人真的有意進行性交易，小彬也直言「只要事先說好都能安排。」

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