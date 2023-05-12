中信兄弟「換助風波」！官方頻道秒現1變化 球迷苦笑：效率太高
中信兄弟隊10日公布教練團人事大調動，帶出2連霸佳績的一軍總教練林威助下台，轉任海外發展顧問，並改由「恰恰」彭政閔接任，消息引爆譁然，球迷更開始不斷臆測「換助」內幕。而今（12）日更有球迷發現，中信兄弟的官方主視覺又立即出現「1變化」，不禁感慨「效率超高」。
記者潘毅/綜合報導
5月10日中信兄弟的教練人事大地震，球團表示為持續追求長遠發展，由副領隊、農場主管「彭政閔」接任總教練；長期在二軍協助培養年輕選手的林明憲及王建民接 任一軍野手統籌教練及一軍投手教練，王峻杰擔任一軍投捕教練，持續協助彭政閔 總教練帶領球隊拿下三連霸。林威助轉任海外發展顧問，陳智弘接任二軍總教練，平野惠一及佛斯特轉任農場野手發展總監及農場投手發展總監，持續為二軍及農場的培育努力。
而今（12）日則是「恰恰」彭政閔擔任中信兄弟總教練的首戰，在台南球場面對主場的統一獅，本場戰役也引發外界極高關注。稍早有球迷發現，中信兄弟的「黃潮」主視覺也出現變化，原本站在圖中C位的林威助在圖中消失，同時MOD、Twitch官方頻道都改為新版圖案，更有觀察入微的球迷發現Twitch頻道的訂閱貼圖中，林威助的圖樣也消失了。
消息一出，也讓許多球迷相當驚訝「黃潮『撤助』了」、「真有效率」、「這種事兩種做法都會有人有意見，但我是支持快點換的」、「去助化有夠有效率的」、「我覺得換這季主視覺就算了，圖奇貼圖這種這麼小的也要拿掉？」、「幾天之內風雲變色，有誰能猜到這結局」。