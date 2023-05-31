飯局妹的告白2／看盡父權醜態 飯局妹：穿西裝的都是衣冠禽獸
留著一頭長髮、身材纖細，白皙的皮膚上還有許多獨特的刺青，《NOWnews今日新聞》專訪到一年多資歷的飯局妹「琦琦」，相較一般飯局妹對自己的工作保密到家、不願曝光，琦琦反而大方在鏡頭前受訪，她表明自己同性戀身份、歷經幾段感情創傷，還為了幫助家裡經濟和提供交往對象金援，投入飯局產業，因此她說「沒什麼好怕的了！」
記者陳采沂／專題報導
琦琦直言會做飯局妹都是為了錢，因為家庭經濟出狀況、還要養另一半，她說以1桌（飯局場）8000元為例，「如果我一天接2桌3桌，我（一天）就可以賺到2萬4了。」雖然賺錢快，但在飯局上除了幫客人夾菜倒酒、陪聊等，不免要喝許多酒，還要負責炒熱氣氛，「玩骰盅、 還有能唱歌我就唱歌，High到最高點的時候就脫衣服啊」客人在飯局上大開黃腔或伸鹹豬手都是家常便飯，服務對象包括大老闆、商務客、政治人物和道上兄弟都有。
從事飯局工作讓琦琦看透父權結構以及金錢權力下的醜態，她說許多有頭有臉的客人，都是已婚身份，到飯局上對美眉們一樣又親又摟又抱，各種鹹豬手玩很大，儘管知道這就是飯局工作必須面對的事情之一，但內心不免時常感到矛盾噁心，「你真的以為穿著西裝的都是好人嗎？在我們定義裡面，穿西裝的是衣冠禽獸。」
當然接飯局無可避免還是會被客人問「有沒有接S（性交易）」，琦琦說由於自己同性戀的身份，因此不接S是她做這份工作的底線，若客人不斷要求勸誘，她會委婉拒絕，要對方另找他人，或遇到實在很難纏、不友善的客人，她則會選擇當場離開來保護自己。