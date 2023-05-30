飯局妹的告白3／寧棄飯局轉行AV 女優：受夠了情緒勞動！
本土AV女優林可菲，過去就讀南部醫專時期因為家境因素，她的學費和生活開銷都得靠自己，當時還是學生的她，在朋友介紹下兼職做飯局妹，碰過形形色色的客人，也常被開黃腔或遭鹹豬手，但這些對她來說反而不太在意，真正讓她受傷的，是客人話語中，看似無心實則有意的歧視。
記者陳采沂／專題報導
「身體上碰觸我倒是覺得還好，言語上的碰觸對我來講會比較過分」可菲回憶起讓她很受傷的一次工作經驗，當時服務對象是一位國外留學回來的補習班老師「我是英語系，他聊天時問我哪間學校？」結果可菲透露後卻被笑是「爛學校」，即便當下被羞辱學歷讓她很不開心、整個臉都綠了，但為了工作只能故作堅強陪笑，回家之後就再也按耐不住委屈的心情，眼淚潰堤大哭一場。
為了不讓人歧視自己的工作，可菲說平常工作前會多做功課，事先了解今天接的飯局大概是哪些產業的客群，如果比較屬於商業洽談的商務人士，自己會多研究最近股票或房地產的脈動和時事，也會多看財經雜誌，讓他們覺得飯局妹可以搭得上話題，不是所有小姐都是「那一種」。
至於為何後來不做飯局轉戰AV產業？可菲表示飯局妹的工作比較屬於公關性質，需要迎合顧客、凡事以顧客為主，她認為飯局妹做得再怎麼樣厲害，報酬「只有錢」，沒有什麼成就感，而且她也受夠了一直要處於「情緒勞動」的工作狀態中，因此現在才會踏進AV產業。對於自己的選擇，可菲並不後悔，她認為比起當飯局妹，拍AV更有主動權，也就是她可以有屬於自己的作品，更能做自己想做的事。