緬甸、南海議題無進展　東協公信力及地位受質疑

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印尼德里亞爾卡拉哲學學院（Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara）中國政治系講師陳科（Klaus Heinrich Raditio）向中央社表示，南海因主權問題造成區域緊張的情況一直存在，他不清楚「南海行為準則」是否列入東協峰會的優先討論事項，但制定「準則」是非常重要的。
印尼新聞網站Bisnis.com等媒體報導，印尼發布聲明，東協領袖對制定「南海行為準則」表示歡迎，並強調必須保持與促進有利於談判的環境，呼籲採取措施減少緊張局勢及誤判風險。
除了上述聲明，東協官方對「南海行為準則」進度未透露訊息。
另外，對緬甸問題懸而未決，有學者稱為「令人感到可悲的失敗」。英國諾丁罕大學（University of Nottingham）亞洲研究所馬來西亞分所名譽助理研究員魏爾希（Bridget Welsh）向媒體表示：「東協不僅失去公信力，還讓（緬甸軍方）將軍遙遙領先這個組織。」這呼應之前佐科威（Joko Widodo）發表的不要讓緬甸危機分化東協的聲明。
魏爾希對經濟、衛生、人權方面比較樂觀，她說，東協作為一個獨立於各國政府的組織，為改革和對話提供若干空間，但要達成這些目標還有很長的路要走。
印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）觀察員瓦法（Waffaa Kharisma）則向美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）表示，越來越多的東協成員國在應對地區各種問題時「單獨行動」，各自採用不同方式處理問題，各國意見分歧而難以讓東協達成共識或共同發聲。
他以緬甸危機為例，稱印尼、馬來西亞、新加坡和菲律賓常呼籲對緬甸採取更強硬態度，但泰國和柬埔寨卻總是不願採取可能孤立緬甸軍政府的措施，因為兩國與緬甸軍政府關係密切。
成立半個多世紀的東協在地緣政治不穩定及美中競逐下正面臨挑戰，但有學者仍有信心，表示解決成員國分歧最為重要。東協峰會期間，佐科威一再強調東協團結的重要，陳科說，過去東協在許多議題都能達成共識並發表共同聲明，因此處理分歧應該很有經驗。
他說，東協對地區及全球安全都很重要，因為除了東協，東南亞沒有其他平台能保護區域的政治經濟穩定。
陳科向中央社說：「只有東協能代表東南亞邀請東協以外的國家，如美國、中國甚至俄羅斯和日本一起討論地區和全球安全問題，但若東協不能處理內部分歧意見，那一切就沒有意義了。」
陳科仍期盼東協能扮演維持地區政經穩定的角色，而在中美競爭下，今年東協主席國印尼作為中立國，在東協中的地位更重要，能好好解決東協內部問題，避免任何外部力量過度影響東協。
印尼戰略暨國際問題研究中心經濟組資深觀察員法賈爾（Fajar Hirawan）則認為，除了緬甸問題，東協應該把重心放在其他議題上，像是經濟議題。他說：「不需要執著於把緬甸危機放在首要解決事項，才有機會讓東協發揮更多功能。」（編輯：郭中翰）1120512