密克羅尼西亞選出新總統　曾帶頭通過一中政策決議

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對於中國持續在太平洋地區增加能見度，帕努埃洛是密國聲量最大的批評者之一。儘管人口只有11萬人，但在太平洋地區的勢力爭奪戰中，密克羅尼西亞是美國和中國都希望拉攏的對象。
密克羅尼西亞和中國正式建交，在國防方面卻又仰賴美國支援。
帛琉和馬紹爾群島均與台灣有外交關係，帕努埃洛曾表示要跟進。他今年2月曾與外交部長吳釗燮會面，討論密國轉與台灣建交可能獲得的經濟援助。
曾在美國研讀法律的西米納則採取不同立場。今年4月，當時還是議長的西米納曾帶頭通過一項國會決議，重申「一個中國」政策。
密克羅尼西亞研究暨發展研究所（Micronesian Institute for Research and Development）執行長普阿斯（Gonzaga Puas）表示，密國可以在經濟上與台灣來往，但在政治上不行，「這種做法很常見」。
普阿斯還說，不同於帕努埃洛，西米納將會重視長久以來的一中政策。相較下，帕努埃洛曾想要擺脫一中政策，以便與台灣建交。
「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）18個成員國中僅有4國與台灣有外交關係，分別是吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉和諾魯。吉里巴斯和索羅門群島在2019年與台灣斷交，改與中國建交。
密克羅尼西亞、帛琉和馬紹爾群島都與美國達成提供國防資助的「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA）。
密國和美國希望在5月底前更新協定，美方預料將提供更多資助。
西米納預料會持續與美國的軍事合作，並將在美國總統拜登5月22日訪問巴布亞紐幾內亞時與他會面。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120512