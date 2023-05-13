福島核廢水疑慮未解　韓日政府對視察團認知不同

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韓國聯合新聞通訊社報導，日本政府官員今天在與駐日外媒的記者會中談及韓國派團視察議題時，特別以英文將現場口譯對韓國視察團的翻譯inspection（檢查、視察）改為delegation（代表團）。
韓國政府則皆以「考察團」稱呼將於23日至24日赴日的專家團，不過，韓國政府表示，這次考察不會進行採取樣本等追加驗證措施，而是將重點放在確認既有排放廢水設施及相關驗證依據的現場狀況，以科學且技術性方式「直接確認整體運作狀況，以及是否確實有能力分解放射性物質」。
日本為了在年中排放福島核電廠核廢水，正接受國際原子能總署（IAEA）調查團審查，其中包括來自韓國的專家。但韓國國內因福島核廢水排放對日本不滿聲浪高，被視為改善韓日關係的阻礙之一。數日前在首爾舉行的韓日峰會中就此協議由韓國派團前往現場勘查，韓國成為繼台灣之後第二個前往福島核電廠視察的國家。
韓方這次規劃派遣約20名在安全管理領域的優秀專家前往福島核電廠，花兩天實際看過核廢水排放的所有過程，強調在未經符合國際規範的處理及科學的安全驗證下，反對日本片面決定排放核廢水。但在雙邊對這次專家團任務性質出現差異，專家團不針對核廢水採樣檢驗的條件下，韓國民眾及輿論反應仍待觀察。
不只對專家團訪日的認知差異，韓日政府在「核廢水」用詞上也出現差異，日本官員聲稱韓國政府正考慮以「ALPS處理水」名稱取代「污染水」，強調將排放至海中的是根據日本及國際標準處理過的ALPS處理水，並非核污染水，日本政府持續向包括韓國在內的國際社會就此說明澄清。
但韓國外交部否認相關報導，表示沒有考慮過改變「污染水」用詞。部分意見認為，日本政府希望韓國政府改用「ALPS處理水」稱呼核廢水，是為稀釋對核廢水的負面觀感。（編輯：郭中翰）1120512