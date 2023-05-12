快訊／臉書驚現「全球性BUG」！大批苦主被嚇到：好友突多好幾個
臉書Facebook在全球風行數十年，在台灣至今依舊有著不少的重度使用者。然而今天卻傳許多用戶反應碰上「嚴重BUG」，只要點進陌生人主頁，就會自動向對方寄出交友邀請，感到相當困擾。
記者潘毅/綜合報導
今（12）日晚間有鄉民在論壇PTT上發文反應「臉書點進別人主頁會自動寄好友邀請？剛剛點進學妹臉書，結果竟然自己寄送好友邀請給對方，有沒有人也遇到這種問題啊？」
貼文曝光後，立刻吸引出不少苦主「 今晚突然開始的，超尬」、「android+1，感覺特定手機才會？」、「這兩天臉書會自動加好友，還會自動追蹤不認識的人嗎」、「我也是」。
許多馬來西亞網友也紛紛表示遇到這項問題「還以為是我的FB被hack，原來很多人都遇到這問題」、「今天到底加幾個新朋友，我都不知道，太詭異了」、「真的，超多人加我，都陌生人」。
此外也有來自各個國家網友到臉書的官方粉專下方留言表示遇上「自動加好友」BUG問題，而截至台灣時間12日晚間10點47分，臉書官方尚未針對此現象做出聲明或是解釋。
若民眾想要確認自己是否在「被迫」送出交友邀請，可以從APP右下功能表->點「朋友」->點入左上方「邀請」->點右上方「...」再點下就可以「查看送出的邀請」。