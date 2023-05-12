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快訊／臉書驚現「全球性BUG」！大批苦主被嚇到：好友突多好幾個

▲台灣時間12日晚間8點左右，臉書有許多用戶表示遇到自動加好友的重大bug。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台灣時間12日晚間8點左右，臉書有許多用戶表示遇到自動加好友的重大bug。（示意圖／翻攝Pexels）

記者潘毅/綜合報導

臉書Facebook在全球風行數十年，在台灣至今依舊有著不少的重度使用者。然而今天卻傳許多用戶反應碰上「嚴重BUG」，只要點進陌生人主頁，就會自動向對方寄出交友邀請，感到相當困擾。

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今（12）日晚間有鄉民在論壇PTT上發文反應「臉書點進別人主頁會自動寄好友邀請？剛剛點進學妹臉書，結果竟然自己寄送好友邀請給對方，有沒有人也遇到這種問題啊？」

▲各國網友湧入臉書的粉專留言反應自動加好友的嚴重問題。（圖／翻攝臉書）
▲各國網友湧入臉書的粉專留言反應自動加好友的嚴重問題。（圖／翻攝臉書）
貼文曝光後，立刻吸引出不少苦主「 今晚突然開始的，超尬」、「android+1，感覺特定手機才會？」、「這兩天臉書會自動加好友，還會自動追蹤不認識的人嗎」、「我也是」。

許多馬來西亞網友也紛紛表示遇到這項問題「還以為是我的FB被hack，原來很多人都遇到這問題」、「今天到底加幾個新朋友，我都不知道，太詭異了」、「真的，超多人加我，都陌生人」。

此外也有來自各個國家網友到臉書的官方粉專下方留言表示遇上「自動加好友」BUG問題，而截至台灣時間12日晚間10點47分，臉書官方尚未針對此現象做出聲明或是解釋。

▲確認送出交友邀請的順序。（圖／NOWnews資料照）
▲確認送出交友邀請的順序。（圖／NOWnews資料照）
若民眾想要確認自己是否在「被迫」送出交友邀請，可以從APP右下功能表->點「朋友」->點入左上方邀請->點右上方「...」再點下就可以「查看送出的邀請」

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