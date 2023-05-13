北京提議解除制裁換取投資協定　歐洲意願低

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從北京觀點看，這是重要的讓步。觀察家相信，中國為投資協定展開新一輪遊說．目的是阻止歐盟與美國站在同一陣線，在對中政策走向一致。
不過，北京的外交攻勢首先面臨程序問題。主導遊說的中國駐歐盟大使傅聰期盼，制裁解除後投資協定一定會批准，但歐方坦言做不到。
歐洲議會對外貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）表示，中國得先解除制裁，歐洲議會才會開始辯論，北京必須等批准程序走完。
名列北京制裁名單上的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）認為，中國其實想測試歐盟內部的團結，事實上根本沒讓步。
布魯塞爾和柏林對北京的動作也不領情，因為從歐洲角度看，北京的制裁太不合理，而且雙方談判完成2年多以來，中國發生了變化，這點歐盟和德國已重申多次。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4月訪問北京前發表對中政策演講，指出過去3年來，世界和中國的改變很大，歐洲有必從更全面的中國戰略重新審視投資協定。
德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上月結束北京行後表示，中國不僅對外更強硬和具攻擊性，對內壓迫程度更勝以往。
在台海局勢、新疆人權、中國崛起為大國的途徑等問題，她與秦剛在北京的記者會上針鋒相對，在德中關係史上無前例。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週在歐洲議會全體大會發表演說時也指出，對歐盟而言，中國是競爭者和體制對手的比重正在增加。
歐盟與中國的「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment，簡稱CAI）談判始於2014年，歷時7年斡旋，在2020年年底、也就是德國前總理梅克爾（Angela Merkel）擔任歐盟輪值主席國任內完成談判，堪稱是雙邊關係的里程碑。
不料幾個月後，雙方因新疆人權問題鬧僵，在歐盟制裁中國官員和新疆機關後，北京隨即對包瑞翰、歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、柏林墨卡托中國研究中心（Merics）等歐洲的10人和4機構實施報復性制裁。
中國制裁的大動作引起歐洲政壇譁然，協定從2021年5月起遭歐洲議會凍結，這個月正好屆滿2年。（編輯：馮昭）1120513