學者發現史上最強宇宙爆炸！黑洞吞噬星體雲造成　比太陽亮2兆倍

中國自稱「戴不了」發達國家的帽子　外媒：開豪車領救濟

▲中國堅持自己仍然是發展中國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國堅持自己仍然是發展中國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯邦眾議院近期通過「中國不是發展中國家法案」，要求取消中國的發展中國家地位。對此，中國外交部發言人汪文斌12日回應稱，中國「戴不了」發達國家的帽子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
12日在記者會上，汪文斌聲稱，中國是一個發展中國家，有著充分的事實依據和國際法依據，比如2022年的人均國內生產總值為12741美元，是發達經濟體的1/5，僅相當於美國的1/6。不只如此，中國的發展中國家地位已由包括世界貿易組織機制、《聯合國氣候變化框架公約》《關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》在內的國際條約所認可，並為國際社會廣大成員所接受。

汪文斌還說，中國長期與廣大的亞非拉發展中國家並肩戰鬥、相互支持，中國不會加入西方的「富人俱樂部」，也沒有將發展中國家的地位，當做逃避國際責任的擋箭牌，或是獲取特殊優待的敲門磚，只是想積極為世界和平與發展貢獻更多。

對此，《自由亞洲電台》引述《北京之春》榮譽主編胡平分析，認為習近平強調中國「永遠」是發展中國家的論調十分荒謬，因為是否為發展中國家，是以客觀指標決定的，而不取決於中國自身的政策，不可能一邊誇耀經濟發展，談到發展中國家地位時又矢口否認。

美國民間機構「訊息與戰略研究所」經濟學者李恆青則表示，中國以發展中國家為名，享受了幾十年的國際福利，擠壓了真正的發展中國家，所應獲取的資源：「發展中國家在國際上承擔的義務少，得到的支持或補貼、政策性的傾斜，這些好處多。這也是為什麼中國已經這麼有錢了，還從聯合國或其他基金拿到很多資金支持。」

李恆青進一步分析，得益於本世紀初美國對中國的扶持，世貿組織才向中國打開歡迎之門，但中國不僅在國際組織中持續獲取好處，還以永久最惠國待遇地位占美國便宜，卻無法做到之前承諾的，改進自身人權狀況等，自然引發美國不滿。不過，一旦中國失去發展中國家的優惠待遇，將會對中國的外貿產生消極影響，從而拖累經濟復甦。

G7財長會議討論降低對中國的依賴　目標強化金融體系與供應鏈

金融業問題難解！中國國銀凍結存戶金融卡、上海浦發銀行砍薪

美墨邊境湧非法移民潮！中國人冒死「潤美」偷渡現象暴增

走火入魔？繼「退林還耕」後　中國農村現「退路還田」農民喊苦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀