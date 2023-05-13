中國自稱「戴不了」發達國家的帽子　外媒：開豪車領救濟

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汪文斌還說，中國長期與廣大的亞非拉發展中國家並肩戰鬥、相互支持，中國不會加入西方的「富人俱樂部」，也沒有將發展中國家的地位，當做逃避國際責任的擋箭牌，或是獲取特殊優待的敲門磚，只是想積極為世界和平與發展貢獻更多。
對此，《自由亞洲電台》引述《北京之春》榮譽主編胡平分析，認為習近平強調中國「永遠」是發展中國家的論調十分荒謬，因為是否為發展中國家，是以客觀指標決定的，而不取決於中國自身的政策，不可能一邊誇耀經濟發展，談到發展中國家地位時又矢口否認。
美國民間機構「訊息與戰略研究所」經濟學者李恆青則表示，中國以發展中國家為名，享受了幾十年的國際福利，擠壓了真正的發展中國家，所應獲取的資源：「發展中國家在國際上承擔的義務少，得到的支持或補貼、政策性的傾斜，這些好處多。這也是為什麼中國已經這麼有錢了，還從聯合國或其他基金拿到很多資金支持。」
李恆青進一步分析，得益於本世紀初美國對中國的扶持，世貿組織才向中國打開歡迎之門，但中國不僅在國際組織中持續獲取好處，還以永久最惠國待遇地位占美國便宜，卻無法做到之前承諾的，改進自身人權狀況等，自然引發美國不滿。不過，一旦中國失去發展中國家的優惠待遇，將會對中國的外貿產生消極影響，從而拖累經濟復甦。